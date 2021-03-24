«Спартак» выиграл суд у «Тамбова»
Суд полностью удовлетворил иск «Спартака» к «Тамбову» на более чем 2,6 млн рублей.
Суд полностью удовлетворил иск «Спартака» к «Тамбову» на более чем 2,6 млн рублей.
Соответствующая информация появилась на сайте картотеки арбитражных дел.
«Спартак» подал иск к «Тамбову» 8 февраля. За три дня до этого стало известно, что тамбовчане подали иск о банкротстве.
Сегодня, 24 марта, появилась информация, что футболистов «Тамбова» вызвали в Российский футбольный союз
«Тамбов» в 23 матчах набрал 13 очков и занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице Российской