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17:02 (мск), источник: Чемпионат.com

«Спартак» выиграл суд у «Тамбова»

Суд полностью удовлетворил иск «Спартака» к «Тамбову» на более чем 2,6 млн рублей.

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Источник: РИА "Новости"

Соответствующая информация появилась на сайте картотеки арбитражных дел.

«Спартак» подал иск к «Тамбову» 8 февраля. За три дня до этого стало известно, что тамбовчане подали иск о банкротстве.

Сегодня, 24 марта, появилась информация, что футболистов «Тамбова» вызвали в Российский футбольный союз из-за подозрений в ставках. В клубе подтвердили, что игроки должны явиться в союз. Главный тренер команды Сергей Первушин заявил, что не хочет верить в вину своих подопечных.

«Тамбов» в 23 матчах набрал 13 очков и занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Лидером соревнований является «Зенит» (48). В тройку лидеров входят московские клубы «Спартак» (44) и «Локомотив» (40).

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