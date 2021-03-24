«Спартак» выиграл суд у «Тамбова»

Соответствующая информация появилась на сайте картотеки арбитражных дел.



«Спартак» подал иск к «Тамбову» 8 февраля. За три дня до этого стало известно, что тамбовчане подали иск о банкротстве.



Сегодня, 24 марта, появилась информация, что футболистов «Тамбова» вызвали в Российский футбольный союз из-за подозрений в ставках. В клубе подтвердили, что игроки должны явиться в союз. Главный тренер команды Сергей Первушин заявил, что не хочет верить в вину своих подопечных.



«Тамбов» в 23 матчах набрал 13 очков и занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Лидером соревнований является «Зенит» (48). В тройку лидеров входят московские клубы «Спартак» (44) и «Локомотив» (40).