Суд постановил взыскать с «Тамбова» в пользу «Спартака» около 2,6 млн рублей

9 февраля арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск «Спартака» в отношении «Тамбова» . Как пояснил ТАСС директор департамента по связям с общественностью московского клуба Антон Фетисов, «Тамбов» не оплатил аренду клубной базы в подмосковной Тарасовке, которой пользовался весной 2020 года.

«Взыскать с “Тамбова” неустойку по договору с 1 октября 2020 года по 8 февраля 2021 года в размере 39 тыс. 496,62 рубля, с 9 февраля по дату фактического исполнения ответчиком обязательств по оплате основного долга, исходя из суммы фактической задолженности и ключевой ставки Банка России, действовавшей в соответствующие периоды, за каждый день просрочки. Взыскать с “Тамбова” в пользу “Спартака” 36 169 рублей — расход по оплате государственной пошлины», — говорится в сообщении.