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18:18 (мск), источник: ТАСС

Суд постановил взыскать с «Тамбова» в пользу «Спартака» около 2,6 млн рублей

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск московского футбольного клуба «Спартак» к «Тамбову», который ранее подал заявление о собственном банкротстве. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе красно-белых.

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Источник: РИА "Новости"

9 февраля арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск «Спартака» в отношении «Тамбова». Как пояснил ТАСС директор департамента по связям с общественностью московского клуба Антон Фетисов, «Тамбов» не оплатил аренду клубной базы в подмосковной Тарасовке, которой пользовался весной 2020 года.

Команда
Тамбов

«Взыскать с ФК “Тамбов” в пользу АО “ФК “Спартак-Москва”” задолженность по оплате услуг по договору в размере 2 594 339 рублей», — говорится в сообщении суда, которое приводит пресс-служба красно-белых.

«Взыскать с “Тамбова” неустойку по договору с 1 октября 2020 года по 8 февраля 2021 года в размере 39 тыс. 496,62 рубля, с 9 февраля по дату фактического исполнения ответчиком обязательств по оплате основного долга, исходя из суммы фактической задолженности и ключевой ставки Банка России, действовавшей в соответствующие периоды, за каждый день просрочки. Взыскать с “Тамбова” в пользу “Спартака” 36 169 рублей — расход по оплате государственной пошлины», — говорится в сообщении.

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