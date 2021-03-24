«Дали понять: лучше уехать по-хорошему». Почему новая замдиректора резко покинула «Ростов»

В начале февраля «Чемпионат» рассказал о назначении на пост заместителя генерального директора «Ростова» 29-летней Дарины Никитиной. Этот факт заслуживал внимания хотя бы по той причине, что Никитина — единственная девушка-агент в российском футболе. Но менее чем через полтора месяца она покинула ростовский клуб. Уход получился скандальным, причём не по инициативе самой Дарины. Что же произошло?
Несколько дней назад сайт Metaratings.ru сообщил: Никитина не задержалась в «Ростове» из-за связи с агентами Тимуром Гурцкая и Марко Трабукки. По информации источника, Дарина продолжила сотрудничество с Трабукки, хотя утверждала, что они перестали вести совместные дела. В ростовском клубе не захотели появления человека, который тесно связан с конкретным агентом, поэтому и попрощались с девушкой.
Во время загрузки произошла ошибка.
Сегодня Никитина ответила на публикацию в СМИ, назвав её вбросом. Дарина опубликовала длинный пост в «Инстаграме»:
«Пришло время рассказать всё как есть. Предложение о работе в ФК “Ростов” поступило мне от президента клуба (Арташеса Арутюнянца. — Прим. “Чемпионата”) задолго до моего появления в Ростове. Мы обо всём договорились или, как я думала, договорились, и в январе я переехала в Ростов-на-Дону. Клуб сделал заявление о моём назначении, но это оказалось преждевременно. На момент объявления контракт с клубом подписан не был. Я искренне верила, что ФК “Ростов” — это прекрасная возможность для моего развития как специалиста, вместе с клубом. Передо мной поставили амбициозные задачи, и я с радостью приступила к их реализации. Через пару дней после публикации раздался звонок, в котором мне недвусмысленно дали понять, что мне “лучше уехать по-хорошему”. Как оказалось, не все обрадовались моему появлению в клубе. Так, новость о моём назначении стала неприятным сюрпризом для спортивного департамента клуба. Руководство заверило меня, что всё уладят и мне не о чем беспокоиться. Однако этого не случилось. В какой-то момент ситуация вышла из-под контроля. Я уехала. У меня было достаточно времени всё обдумать, я предоставила возможность клубу попрощаться со мной так же красиво, как сообщили о моём назначении. Однако всё, что я увидела — это вбросы сплетен со стороны спортивного директора клуба. Мне это неприятно. Вы взрослый человек. Оставьте меня в покое. Вывод: околофутбольный бизнес в Ростове гораздо сильнее номинальных руководителей клуба. Я договаривалась с президентом, а нужно было со спортивным директором. Какая-то нездоровая ситуация, правда? Вопрос риторический. Для себя я найду занятие поинтереснее, чем учить мужчин зрелого возраста, как делить бизнес».
Во время загрузки произошла ошибка.
Очевидно, что говоря про спортивный департамент, Никитина имеет в виду, прежде всего, спортивного директора «Ростова» Алексея Рыскина. Однако сам Рыскин опровергает угрозы в адрес Дарины. По его словам, они даже не общались после её появления в «Ростове».
Во время загрузки произошла ошибка.
«С Дариной Никитиной я общался один или два раза в жизни, когда мы оформляли переход Ерёменко в “Ростов”. У меня даже нет её номера телефона. Если ей поступали звонки с угрозами, то стоит обратиться в правоохранительные органы. А если это плод фантазии, то к наркологу или психиатру», — сказал Рыскин в интервью для «Спорт-Экспресса».
Во время загрузки произошла ошибка.
Роман Ерёменко и его брат Сергей — клиенты агентства Никитиной. Помимо того, Дарина представляла интересы Георгия Джикии, Луиса Адриано, Александра Самедова, Алексея Ионова, Владимира Рыкова, Виталия Лисаковича, Данилы Прошлякова, Самбы Соу и других футболистов. Решала юридические проблемы Артёма Дзюбы.
До назначения в «Ростов» Дарина руководила юридической фирмой, специализирующейся на спортивных вопросах, c успехом представляла интересы российских клубов и спортсменов в РФС, ФИФА, Арбитражном суде в Лозанне (CAS). Она является действующим Ad Hoc консультантом в CAS. Никитина работает спортивным юристом уже восемь лет, и за это время заработала хорошую репутацию на рынке.
Уроженка Нижнекамска является выпускницей Московского государственного юридического университета имени Кутафина. Дарина — преподаватель факультета «Менеджмент в игровых видах спорта» бизнес-школы RMA (Правовое регулирование спорта на примере футбола, Юридическая практика в спорте), а также Высшей Школы Экономики (программа FIFA «Спортивный менеджмент»). Владеет английским и испанским языками.
Во время загрузки произошла ошибка.
Любопытно, что Никитина ушла из «Ростова» вскоре после того, как команду покинул Роман Ерёменко. Возможно, эти события как-то связаны. «Чемпионату» не удалось получить комментарий от самой Дарины, её телефон был выключен.