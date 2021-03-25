КДК РФС оштрафовал «Зенит» по итогам матча с ЦСКА на 140 тыс. рублей
В среду, 24 марта, состоялось заседание КДК РФС, на котором по итогам 23-го тура РПЛ были оштрафованы ряд команд.
В среду, 24 марта, состоялось заседание КДК РФС, на котором по итогам 23-го тура РПЛ были оштрафованы ряд команд.
Самому большому наказанию подвергся «Зенит» — 140 тыс. рублей. Из них 50 тысяч питерцы заплатят на нарушение санитарного регламента, 80 за оскорбительные выкрики фанатов и 10 тыс. рублей за использование пиротехники.
ЦСКА оштрафован на 50 тыс. рублей за нарушение санитарного регламента и на 60 тыс. рублей за оскорбительные скандирования фанатами. Об этом сообщает
По итогам других матчей «Ротор» подвергся денежному штрафу в размере 100 тыс. рублей, а «Ростов» — 110 тысяч рублей.
По матчу «Краснодар» — «Динамо»: москвичи оштрафованы на 80 тыс. рублей, из них 30 тыс — наказание главного тренера Сандро Шварца за выход за пределы технической зоны без разрешения арбитра.
По итогам матча «Уфа» — «Локомотив»: уфимцы наказаны денежным штрафом в размере 50 тыс. рублей, из которых 20 тысяч придется заплатить
«Локомотив» заплатит 120 тыс. рублей. В эту сумму входят штрафы Федора Смолова и Станислава Магкеева, наказанные за нарушение санитарного регламента (по 20 тыс. рублей каждый).
По итогам матча «Рубин» — «Химки» казанцы заплатят 70 тыс. рублей. Также на два матча был дисквалифицирован тренер Олег Кузьмин.