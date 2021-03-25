«Матч ТВ» снова вляпался в историю. «Спартак» возмущен репортажем про Промеса

Твит

На прошлой неделе комментатор «Матч ТВ» Роман Нагучев опубликовал твит, в котором сравнил реакцию болельщиков на инцидент с Романом Широковым и на возвращение Квинси Промеса в «Спартак».

Этот твит вызвал бурю негодования у болельщиков красно-белых. Нагучев в итоге его удалил, но интернет, конечно, все помнит.

Сравнение двух ситуаций показалось спартаковцам, мягко говоря, некорректным и неуместным. «А вот откуда Роман Нагучев может знать обстоятельства дела Промеса в Нидерландах? — задавался вопросом популярный спартаковский Telegram-канал “Дай ударить”. — Есть решение по этому делу, ознакомился с материалами? У многих в детстве была игра под названием “ножички”, где смысл был в присоединении чужой территории, Нагучев уверен, что там не подобное было?» В самом Twitter комментарии зачастую были менее конструктивными.

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Нагучев такой реакции явно не ожидал: «Я написал твит, он был некорректным, и я его снес. Это все, что я сделал».

И вкратце напомним о ситуациях, которые Нагучев свел в тот самый твит.

По Широкову: в прошлом году бывший полузащитник сборной России был приговорен к общественным работам и штрафу в размере 100 тысяч рублей за избиение арбитра в матче любительских команд.

По Промесу: голландец обвиняется в том, что он ножом ударил в ногу одного из родственников на вечеринке. В декабре 2020-го он был задержан полицией, но вскоре был отпущен на свободу. Промес еще остается подозреваемым, ему может грозить до четырех лет лишения свободы. Его возвращение в «Спартак» состоялось как раз в разгар разбирательств.

Сюжет ролика

Возвращение Промеса в «Спартак» получилось ярким и успешным. Первый матч с самым результативным иностранцем в своей истории красно-белые проиграли, зато потом выиграли три раза подряд с общим счетом 13−3. Промес показал, что он по-прежнему в порядке, — забил пару мячей, отдал голевую. И вот на следующий день после победы «Спартака» над «Уралом» со счетом 5:1 «Матч ТВ» выпустил специальный репортаж «Квинси от «Спартака» до «Спартака».

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/r1hZ9rtGjVY" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Первая треть 15-минутного ролика посвящена успехам Промеса во время его первого приезда в «Спартак», а затем звучит фраза: «О том, что за этой милой улыбкой скрывается довольно буйный нрав, становится ясно незадолго до переезда Промеса в Севилью». И тон сюжета резко меняется. Зрителям напоминают о том, как Промес был арестован за драку во время отпуска на Ибице. Дальше упоминаются различные факты из биографии Промеса, создающие крепкий образ плохого парня. Важную роль в сюжете играет Елизавета Кожевникова, спортивный психолог и олимпийский призер по фристайлу. Она рассуждает о детстве Промеса и утверждает, что агрессивным его сделали неблагополучные улицы Амстердама.

Болельщиков «Спартака» этот сюжет, естественно, возмутил. Неудивительно, что под роликом дизлайков существенно больше, чем лайков, — 2,6 тысячи против 1,7 тысячи. По информации «СЭ», руководству красно-белых этот репортаж категорически не понравился.

Спартаковские болельщики сразу же вернулись к Нагучеву, ошибочно посчитав его автором ролика.

Как бы то ни было, комментатору пришлось держать ответ.

Ответ

«Спартак» отреагировал на громкий сюжет недвусмысленным твитом: «Решили в перерыве чемпионата глянуть, что там в телевизоре. Больше телевизора у нас нет».