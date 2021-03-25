«Матч ТВ» снова вляпался в историю. «Спартак» возмущен репортажем про Промеса
За этот ролик пришлось оправдываться комментатору канала Роману Нагучеву.
За этот ролик пришлось оправдываться комментатору канала Роману Нагучеву.
На прошлой неделе комментатор «Матч ТВ» Роман Нагучев опубликовал твит, в котором сравнил реакцию болельщиков на инцидент с Романом Широковым и на возвращение Квинси Промеса в «Спартак».
Этот твит вызвал бурю негодования у болельщиков
Сравнение двух ситуаций показалось спартаковцам, мягко говоря, некорректным и неуместным. «А вот откуда Роман Нагучев может знать обстоятельства дела Промеса в Нидерландах? — задавался вопросом популярный спартаковский
Нагучев такой реакции явно не ожидал: «Я написал твит, он был некорректным, и я его снес. Это все, что я сделал».
И вкратце напомним о ситуациях, которые Нагучев свел в тот самый твит.
По Широкову: в прошлом году бывший полузащитник сборной России был приговорен к общественным работам и штрафу в размере 100 тысяч рублей за избиение арбитра в матче любительских команд.
По Промесу: голландец обвиняется в том, что он ножом ударил в ногу одного из родственников на вечеринке. В декабре 2020-го он был задержан полицией, но вскоре был отпущен на свободу. Промес еще остается подозреваемым, ему может грозить до четырех лет лишения свободы. Его возвращение в «Спартак» состоялось как раз в разгар разбирательств.
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Первая треть 15-минутного ролика посвящена успехам Промеса во время его первого приезда в «Спартак», а затем звучит фраза: «О том, что за этой милой улыбкой скрывается довольно буйный нрав, становится ясно незадолго до переезда Промеса в Севилью». И тон сюжета резко меняется. Зрителям напоминают о том, как Промес был арестован за драку во время отпуска на Ибице. Дальше упоминаются различные факты из биографии Промеса, создающие крепкий образ плохого парня. Важную роль в сюжете играет Елизавета Кожевникова, спортивный психолог и олимпийский призер по фристайлу. Она рассуждает о детстве Промеса и утверждает, что агрессивным его сделали неблагополучные улицы Амстердама.
Болельщиков «Спартака» этот сюжет, естественно, возмутил. Неудивительно, что под роликом дизлайков существенно больше, чем лайков, — 2,6 тысячи против 1,7 тысячи. По информации «СЭ», руководству
Спартаковские болельщики сразу же вернулись к Нагучеву, ошибочно посчитав его автором ролика.
Как бы то ни было, комментатору пришлось держать ответ.
«Спартак» отреагировал на громкий сюжет недвусмысленным твитом: «Решили в перерыве чемпионата глянуть, что там в телевизоре. Больше телевизора у нас нет».
За основу взят ставший мемом фрагмент из американского сериала «Парки и зоны отдыха», где главный герой Рон Суонсон относит на помойку свой компьютер. В спартаковской версии на такой шаг его толкнула фраза Кожевниковой: «Сорвало эту дамбу, и понеслись эти драматичные моменты».