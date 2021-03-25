Бенитес входит в шорт-лист кандидатов на пост главного тренера «Спартака»
Как стало известно «СЭ», испанский специалист Рафаэль Бенитес входит в
Как стало известно «СЭ», испанский специалист Рафаэль Бенитес входит в
Ранее управляющий директор клуба Евгений Мележиков заявил, что в
Последним клубом 60-летнего Бенитеса был китайский «Далянь Ифан», который он покинул в декабре. Испанец известен по своей работе в «Валенсии», «Ливерпуле», «Интере», «Челси» и «Наполи». В сезоне-2015/16 он возглавлял «Реал», однако мадридский клуб стал единственным
«Спартак» с 44 очками занимает второе место в турнирной таблице Тинькофф РПЛ.