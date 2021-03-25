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25 марта, источник: Спорт-Экспресс

Бенитес входит в шорт-лист кандидатов на пост главного тренера «Спартака»

Как стало известно «СЭ», испанский специалист Рафаэль Бенитес входит в шорт-лист кандидатов на пост главного тренера московского «Спартака».

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Источник: AFP 2020

Красно-белые приступили к поискам нового тренера после того, как Доменико Тедеско в декабре объявил, что не станет продлевать истекающий в конце нынешнего сезона контракт.

Команда
Спартак

Ранее управляющий директор клуба Евгений Мележиков заявил, что в шорт-лист «Спартака» должно входить менее пяти кандидатов.

Последним клубом 60-летнего Бенитеса был китайский «Далянь Ифан», который он покинул в декабре. Испанец известен по своей работе в «Валенсии», «Ливерпуле», «Интере», «Челси» и «Наполи». В сезоне-2015/16 он возглавлял «Реал», однако мадридский клуб стал единственным топ-клубом, с которым Бенитес не выиграл ни одного трофея.

«Спартак» с 44 очками занимает второе место в турнирной таблице Тинькофф РПЛ.

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