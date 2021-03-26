Кузяев второй раз подряд признан игроком месяца в «Зените»
Полузащитник «Зенита» Далер Кузяев признан болельщиками лучшим игроком команды по итогам марта.
Полузащитник «Зенита» Далер Кузяев признан болельщиками лучшим игроком команды по итогам марта.
28-летний футболист набрал 37,96% голосов респондентов, опередив Вендела (35,57%) и Вячеслава Караваева (9,01%).
В марте Кузяев провел три матча в составе
Кузяев признается лучшим игроком месяца второй раз подряд. Ранее призы получали Алексей Сутормин (декабрь), Юрий Жирков (нобярь), Александр Ерохин (октябрь), Артем Дзюба (сентябрь) и Малком (август).