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16:26 (мск), источник: Sport24

Кузяев второй раз подряд признан игроком месяца в «Зените»

Полузащитник «Зенита» Далер Кузяев признан болельщиками лучшим игроком команды по итогам марта.

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Источник: Sport24

28-летний футболист набрал 37,96% голосов респондентов, опередив Вендела (35,57%) и Вячеслава Караваева (9,01%).

В марте Кузяев провел три матча в составе сине-бело-голубых, в которых сделал 2 голевые передачи. В общей сложности полузащитник сыграл 114 матчей в составе «Зенита», забил 16 мячей и сделал 18 результативных передач.

Кузяев признается лучшим игроком месяца второй раз подряд. Ранее призы получали Алексей Сутормин (декабрь), Юрий Жирков (нобярь), Александр Ерохин (октябрь), Артем Дзюба (сентябрь) и Малком (август).

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