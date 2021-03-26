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22:06 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Ладно, сволочь, я создам тебе геморрой»: Слуцкий — о претензиях к судьям

МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Главный тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий заявил, что в некоторых матчах чемпионата России ощущает особое отношение арбитров к его команде.

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Источник: Спорт РИА Новости

«Предвзятости в матче с “Зенитом” не чувствовал, а в каких-то матчах чувствовал. В игре против “Химок” в последнем туре чувствовал. Это чувство, я никого ни в чем не обвиняю. И не потому что там мы выиграли, а там проиграли. Это было и в наших хороших матчах», — сказал Слуцкий в интервью YouTube-каналу «Коммент. Шоу».

Команда
Рубин

Специалист отметил, что когда он тренировал английский «Халл Сити» и нидерландский «Витесс», у него не возникало ощущения предвзятости.

«Ты же настолько вовлекаешься в игру, что, когда стоишь, понимаешь, это реально ошибка или нет, потому что каждый эпизод через себя пропускаешь и энергетикой влияешь на это все. И если у тебя в Нидерландах и Англии вообще нет этого ощущения, оно просто улетучивается, то в чемпионате России действительно первые 10 минут ты понимаешь, что и как, и почему, например, у тренеров появляется дополнительная агрессия», — добавил тренер «Рубина».

Слуцкий рассказал, что в таких ситуациях старается оказывать максимальное давление на арбитра во время матча, чтобы каждое его решение подвергалось сомнению.

Во время загрузки произошла ошибка.

«То есть, ты думаешь так: «Ну ладно, сволочь, значит ты хочешь тут решить как-то результат… И чтобы это все было хорошо, я тебе создам максимальный уровень геморроя, чтобы каждое твое решение оспаривалось», — подытожил бывший главный тренер сборной России.

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