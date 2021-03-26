«Ладно, сволочь, я создам тебе геморрой»: Слуцкий — о претензиях к судьям

«Предвзятости в матче с “Зенитом” не чувствовал, а в каких-то матчах чувствовал. В игре против “Химок” в последнем туре чувствовал. Это чувство, я никого ни в чем не обвиняю. И не потому что там мы выиграли, а там проиграли. Это было и в наших хороших матчах», — сказал Слуцкий в интервью YouTube-каналу «Коммент. Шоу».
Специалист отметил, что когда он тренировал английский «Халл Сити» и нидерландский «Витесс», у него не возникало ощущения предвзятости.
«Ты же настолько вовлекаешься в игру, что, когда стоишь, понимаешь, это реально ошибка или нет, потому что каждый эпизод через себя пропускаешь и энергетикой влияешь на это все. И если у тебя в Нидерландах и Англии вообще нет этого ощущения, оно просто улетучивается, то в чемпионате России действительно первые 10 минут ты понимаешь, что и как, и почему, например, у тренеров появляется дополнительная агрессия», — добавил тренер «Рубина».
Слуцкий рассказал, что в таких ситуациях старается оказывать максимальное давление на арбитра во время матча, чтобы каждое его решение подвергалось сомнению.
«То есть, ты думаешь так: «Ну ладно, сволочь, значит ты хочешь тут решить как-то результат… И чтобы это все было хорошо, я тебе создам максимальный уровень геморроя, чтобы каждое твое решение оспаривалось», — подытожил бывший главный тренер сборной России.