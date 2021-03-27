Слуцкий заявил об отказе преклонять колено и объяснил свою позицию
Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий в интервью
Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий в интервью
Слуцкий объяснил свою позицию, сказав, что каждая жизнь имеет значение. По его мнению, гибель темнокожего охранника Джорджа Флойда,
25 марта перед матчем квалификации чемпионата мира 2022 года между Англией и
Акция, в рамках которой люди преклоняют колено, связана с движением против расизма Black Lives Matter. Участники BLM требуют системных изменений и считают, что убийство афроамериканца Джорджа Флойда полицейским связано с расистскими предубеждениями в обществе.