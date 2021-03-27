Слуцкий заявил об отказе преклонять колено и объяснил свою позицию

Слуцкий объяснил свою позицию, сказав, что каждая жизнь имеет значение. По его мнению, гибель темнокожего охранника Джорджа Флойда, из-за которой начались масштабные протесты в США, была связана с неадекватными действиями полицейского, а не с расизмом. «Он не вкладывал в свои действия то, кому он их вкладывал. Поэтому каждая каждая жизнь имеет значение — и черная, и белая, и любая», — подытожил тренер.