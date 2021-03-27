Сергей Прядкин переизбран в совет директоров Ассоциации европейских лиг

Заседание генеральной ассамблеи Ассоциации европейских лиг прошло 26 марта в онлайн-формате. Срок полномочий Прядкина составит четыре года. Всего в совет вошло 12 представителей.

Ассоциация футбольных европейских лиг была образована в июне 2005 года, в задачи органа входит сохранение соревновательного баланса, защита внутренних профессиональных футбольных соревнований, отстаивание интересов лиг в переговорах с Союзом европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), Международной федерацией футбола (ФИФА) и другими организациями. Прядкин входит в совет Ассоциации футбольных европейских лиг с 2007 года, с того же года он занимает пост президента РПЛ.