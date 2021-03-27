Текущие события
Футбол. Чемпионат мира
17:00
Россия
Словения
Футбол. Чемпионат мира
17:00
Черногория
Гибралтар
Футбол. Чемпионат мира
20:00
Хорватия
Кипр
Футбол. Чемпионат мира
20:00
Беларусь
Эстония
Футбол. Чемпионат мира
20:00
Норвегия
Турция
Футбол. Чемпионат мира
20:00
Нидерланды
Латвия
Футбол. Чемпионат мира
22:45
Словакия
Мальта
Футбол. Чемпионат мира
22:45
Ирландия
Люксембург
Футбол. Чемпионат мира
22:45
Сербия
Португалия
Футбол. Чемпионат мира
22:45
Чехия
Бельгия
Все события
Фоторепортажи
35«Спартак» разгромил «Краснодар» со счетом 6:1
10Мадридское дерби завершилось в пользу «Барселоны»
12:29 (мск), источник: ТАСС

Сергей Прядкин переизбран в совет директоров Ассоциации европейских лиг

ТАСС, 27 марта. Президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергей Прядкин переизбран в совет директоров Ассоциации футбольных европейских лиг. Об этом сообщает пресс-служба РПЛ.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Заседание генеральной ассамблеи Ассоциации европейских лиг прошло 26 марта в онлайн-формате. Срок полномочий Прядкина составит четыре года. Всего в совет вошло 12 представителей.

Ассоциация футбольных европейских лиг была образована в июне 2005 года, в задачи органа входит сохранение соревновательного баланса, защита внутренних профессиональных футбольных соревнований, отстаивание интересов лиг в переговорах с Союзом европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), Международной федерацией футбола (ФИФА) и другими организациями. Прядкин входит в совет Ассоциации футбольных европейских лиг с 2007 года, с того же года он занимает пост президента РПЛ.

 "Все было очень красиво сказано, а в итоге передано господину, чье отношение к России прекрасно известно"
Россиянин принес извинения за свой поступок, однако его репутация заметно пострадала
Из Марибора в Сочи. Россия спустя 11 лет встретится со Словенией
Овечкин забил 2 крутых гола и вернулся в гонку за любимым призом
Сложный матч для России: Топ-5 ставок выходных
Нурмагомедов описал последний разговор с главой UFC
Слуцкий заявил об отказе преклонять колено и объяснил позицию
Щербакова поделилась эмоциями после победы на чемпионате мира
Сильнейшие лыжники России сражаются за золото (видео)
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь