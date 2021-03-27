Эмблема клуба РПЛ попала в число лучших за всю историю футбола

Первое место занял логотип одного из старейших клубов Европы немецкий «Мюнхен 1860». Тройку лучших также дополняют шотландский «Абердин» и итальянский «Милан».

Также свое место в рейтинге получил и представитель Российской премьер-лиги (РПЛ). Логотип столичного ЦСКА занял 32-е место из 100. Эмблемы других российских клубов в рейтинг не попали.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script><style type="text/css"> @media (orientation: landscape) { .viqeo-vertical.viqeo-embed--bd140f3878a9f635e419 { padding-bottom: 75%; } } @media (orientation: portrait) { .viqeo-vertical.viqeo-embed--bd140f3878a9f635e419 { padding-bottom: 100%; } } </style> <div style="width:100%;height:0;position:relative;padding-bottom: 100%;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-vertical viqeo-embed--bd140f3878a9f635e419" data-vnd="bd140f3878a9f635e419" data-profile="409" data-aspectRatio="1" > <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=bd140f3878a9f635e419" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </div> Во время загрузки произошла ошибка.