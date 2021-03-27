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15:53 (мск), источник: Lenta.Ru

Эмблема клуба РПЛ попала в число лучших за всю историю футбола

На портале FourFourTwo опубликован рейтинг лучших эмблем в истории клубного футбола. Полный список доступен на сайте.

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Источник: РИА "Новости"

Первое место занял логотип одного из старейших клубов Европы немецкий «Мюнхен 1860». Тройку лучших также дополняют шотландский «Абердин» и итальянский «Милан».

Также свое место в рейтинге получил и представитель Российской премьер-лиги (РПЛ). Логотип столичного ЦСКА занял 32-е место из 100. Эмблемы других российских клубов в рейтинг не попали.

Во время загрузки произошла ошибка.

Логотип появился еще в 2003 году. В последний раз изменениям эмблема армейского клуба подвергалась в 2008-м. По мнению авторов FourFourTwo, последняя версия лого — триумф. В мае 2020-го она вошла в десятку самых красивых по версии испанского издания Marca.

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