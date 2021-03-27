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16:22 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Рубин» и «Тамбов» сыграли вничью в контрольном матче

МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Футболисты казанского «Рубина» сыграли вничью с «Тамбовом» в контрольном матче во время паузы на игры сборных.

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Встреча, прошедшая в субботу в Казани на стадионе «Центральный», завершилась со счетом 3:3.

Во время загрузки произошла ошибка.

У хозяев дубль оформил Иван Игнатьев (21-я и 26-я минуты), а еще один мяч в свои ворота срезал игрок «Тамбова» Кирилл Климов (15). У тамбовской команды дубль на счету у Артема Архипова (55 и 58), также отличился Александр Денисов (29).

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