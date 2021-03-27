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18:22 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Тамбов» прекратит существование после сезона. Клуб не подал заявку на лицензирование

«Тамбов» не подавал заявку на получение лицензии РПЛ и ФНЛ, утверждает 27 марта «РБ Спорт».

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Источник: РИА "Новости"

Сейчас клуб испытывает серьезные финансовые трудности, имея долги более чем на 500 миллионов рублей. В июне прошлого года региональные власти отказались помогать клубу и перестали платить деньги, в связи с чем зимой команда чуть не снялась с чемпионата России.

Комиссия по лицензированию РФС принимала заявки от соискателей лицензии РПЛ и ФНЛ до 25 марта.

Сама процедура лицензирования пройдет в мае. На данный момент «Тамбов» так и не отправил пакет документов. Это означает, что как минимум в РПЛ и ФНЛ клуб в следующем сезоне выступить не сможет и, скорее всего, потеряет профессиональный статус и прекратит существование.

«Тамбов» выступает в РПЛ второй сезон подряд. После 23-х туров команда занимает последнее место в турнирной таблице, набрав 13 очков.

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