Дриусси заявил, что в июне вернется в «Ривер Плейт»

По информации El Intransigente, 25-летний аргентинский форвард во время трансляции на платформе Twitch написал сообщение в чате: «Я вернусь в июне». Сообщение сопровождалось смайликом в виде жеста рукой, который означает победу.

В феврале СМИ сообщали, что «Ривер Плейт» начал работать над тем, чтобы вернуть Дриусси из «Зенита». В декабре прошлого года TyC Sports привел цитату Дриусси, где он заявлял, что сильно скучает по клубу, а также признается, что недоволен своей позицией на поле в «Зените» и готов уйти.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;padding-bottom: 57%;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--ee53a8099eaf28206352" data-vnd="ee53a8099eaf28206352" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5620608899297423"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=ee53a8099eaf28206352" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.