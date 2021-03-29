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15:25 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Дриусси заявил, что в июне вернется в «Ривер Плейт»

МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Футболист петербургского «Зенита» Себастьян Дриусси сообщил болельщикам аргентинского «Ривер Плейта», что «вернется в июне».

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Источник: РИА "Новости"

По информации El Intransigente, 25-летний аргентинский форвард во время трансляции на платформе Twitch написал сообщение в чате: «Я вернусь в июне». Сообщение сопровождалось смайликом в виде жеста рукой, который означает победу.

В феврале СМИ сообщали, что «Ривер Плейт» начал работать над тем, чтобы вернуть Дриусси из «Зенита». В декабре прошлого года TyC Sports привел цитату Дриусси, где он заявлял, что сильно скучает по клубу, а также признается, что недоволен своей позицией на поле в «Зените» и готов уйти.

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Дриусси перешел в «Зенит» из «Ривер Плейта» в 2017 году, контракт аргентинца с российским клубом рассчитан до лета 2022 года. В сезоне-2020/21 Дриусси забил два гола в 17 матчах за «Зенит».

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