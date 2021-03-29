ЦСКА не отзаявлял Гончаренко с поста главного тренера клуба
МОСКВА, 29 мар — РИА Новости, Михаил Гончаров. Футбольный клуб ЦСКА на данный момент не отзаявил Виктора Гончаренко с поста главного тренера команды, сообщили РИА Новости в
МОСКВА, 29 мар — РИА Новости, Михаил Гончаров. Футбольный клуб ЦСКА на данный момент не отзаявил Виктора Гончаренко с поста главного тренера команды, сообщили РИА Новости в
ЦСКА 22 марта объявил, что Гончаренко покинул пост главного тренера команды. На следующий день армейцы сообщили, что была достигнута договоренность с хорватским специалистом Ивицей Оличем, однако о сроках соглашения не говорилось.
«На сегодняшний день ЦСКА не отзаявлял Виктора Гончаренко», — заявили в