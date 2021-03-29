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15:29 (мск), источник: Спорт РИА Новости

ЦСКА не отзаявлял Гончаренко с поста главного тренера клуба

МОСКВА, 29 мар — РИА Новости, Михаил Гончаров. Футбольный клуб ЦСКА на данный момент не отзаявил Виктора Гончаренко с поста главного тренера команды, сообщили РИА Новости в пресс-службе Российской премьер-лиги (РПЛ).

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ЦСКА 22 марта объявил, что Гончаренко покинул пост главного тренера команды. На следующий день армейцы сообщили, что была достигнута договоренность с хорватским специалистом Ивицей Оличем, однако о сроках соглашения не говорилось.

«На сегодняшний день ЦСКА не отзаявлял Виктора Гончаренко», — заявили в пресс-службе лиги.

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