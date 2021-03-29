Бахтиер Зайнутдинов заинтересовал клуб итальянской Серии А
Полузащитник сборной Казахстана Бахтиер Зайнутдинов, выступающий за московский ЦСКА, входит в
Полузащитник сборной Казахстана Бахтиер Зайнутдинов, выступающий за московский ЦСКА, входит в
Итальянский клуб Серии А планирует усилить позицию левого латераля в летнее трансферное окно и проявляет интерес к казахстанцу.
Напомним, Зайнутдинов провел сезон-2018 в «Астане», с которой стал чемпионом Казахстана, после чего выкупил свой контракт у столичного клуба и перешел в «Ростов». В августе 2020-го ЦСКА выкупил игрока у ростовского клуба за два миллиона евро.
За «Аталанту» выступает полузащитник сборной России Алексей Миранчук.