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19:32 (мск), источник: Vesti.kz

Бахтиер Зайнутдинов заинтересовал клуб итальянской Серии А

Полузащитник сборной Казахстана Бахтиер Зайнутдинов, выступающий за московский ЦСКА, входит в шорт-лист «Аталанты», сообщает Sport24.

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Итальянский клуб Серии А планирует усилить позицию левого латераля в летнее трансферное окно и проявляет интерес к казахстанцу.

Напомним, Зайнутдинов провел сезон-2018 в «Астане», с которой стал чемпионом Казахстана, после чего выкупил свой контракт у столичного клуба и перешел в «Ростов». В августе 2020-го ЦСКА выкупил игрока у ростовского клуба за два миллиона евро.

За «Аталанту» выступает полузащитник сборной России Алексей Миранчук.

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