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15:02 (мск), источник: Don24.ru

Комитет РФС не выявил судейских ошибок на матче «Ротор» — «Ростов»

Ростовская область, 30 марта 2021. DON24.RU. В матче между «Ротором» и «Ростовом» не было допущено ошибок арбитра, сообщает пресс-служба Российского футбольного союза.

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Источник: РИА "Новости"

Экспертно-судейская комиссия при президенте РФС подвела итоги прошедшего 23-го тура Российской премьер-лиги, согласно которым главный арбитр встречи волгоградского и ростовского клубов не допустил ошибок в обозначенных ранее спорных эпизодах.

Во время загрузки произошла ошибка.

В частности, комиссия согласна с решением судьи матча Кирилла Левникова по поводу первого забитого мяча «желто-синих». Во время подачи в штрафную волгоградцев защитник «Ростова» Осипенко выпрыгнул и задел мяч рукой, после чего тот отскочил к напарнику, который открыл счет в матче.

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«Судья правильно засчитал гол в ворота “Ротора” на 41-й минуте. Решение ЭСК мотивировано тем, что после контакта с рукой Максима Осипенко (“Ростов”) мяч в ворота “Ротора” забит спустя несколько активных действий игроков атакующей команды. <…> Комиссия считает, что попадание мяча в ворота “Ротора” после трех ударов в створ не свидетельствует о незамедлительно полученном командой преимуществе, несмотря на общую скоротечность игрового эпизода», — сказано в сообщении.

<…>.

В остальных неоднозначных моментах игры судейская коллегия также не выявила нарушений: гол в ворота команды Карпина должны были отменить, а пенальти в ворота «Ротора», напротив, назначили верно.

Напомним, «Ростов» разгромил «Ротор» со счетом 0:4, а забивший в том матче Соу стал лучшим игроком марта.

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Ротор
0:4
Первый тайм: 0:1
Ростов
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