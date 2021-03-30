Комитет РФС не выявил судейских ошибок на матче «Ротор» — «Ростов»

Экспертно-судейская комиссия при президенте РФС подвела итоги прошедшего 23-го тура Российской премьер-лиги, согласно которым главный арбитр встречи волгоградского и ростовского клубов не допустил ошибок в обозначенных ранее спорных эпизодах.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;padding-bottom: 57%;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--233b1accb7d1b5ea09d6" data-vnd="233b1accb7d1b5ea09d6" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5620608899297423"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=233b1accb7d1b5ea09d6" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

В частности, комиссия согласна с решением судьи матча Кирилла Левникова по поводу первого забитого мяча «желто-синих». Во время подачи в штрафную волгоградцев защитник «Ростова» Осипенко выпрыгнул и задел мяч рукой, после чего тот отскочил к напарнику, который открыл счет в матче.

Читайте также Ты в игре: россияне становятся более спортивными и здоровыми

«Судья правильно засчитал гол в ворота “Ротора” на 41-й минуте. Решение ЭСК мотивировано тем, что после контакта с рукой Максима Осипенко (“Ростов”) мяч в ворота “Ротора” забит спустя несколько активных действий игроков атакующей команды. <…> Комиссия считает, что попадание мяча в ворота “Ротора” после трех ударов в створ не свидетельствует о незамедлительно полученном командой преимуществе, несмотря на общую скоротечность игрового эпизода», — сказано в сообщении.

<…>.

В остальных неоднозначных моментах игры судейская коллегия также не выявила нарушений: гол в ворота команды Карпина должны были отменить, а пенальти в ворота «Ротора», напротив, назначили верно.