Комитет РФС не выявил судейских ошибок на матче «Ротор» — «Ростов»
Ростовская область, 30 марта 2021. DON24.RU. В матче между «Ротором» и «Ростовом» не было допущено ошибок арбитра, сообщает
Ростовская область, 30 марта 2021. DON24.RU. В матче между «Ротором» и «Ростовом» не было допущено ошибок арбитра, сообщает
В частности, комиссия согласна с решением судьи матча Кирилла Левникова по поводу первого забитого мяча «желто-синих». Во время подачи в штрафную волгоградцев защитник «Ростова» Осипенко выпрыгнул и задел мяч рукой, после чего тот отскочил к напарнику, который открыл счет в матче.
«Судья правильно засчитал гол в ворота “Ротора” на 41-й минуте. Решение ЭСК мотивировано тем, что после контакта с рукой Максима Осипенко (“Ростов”) мяч в ворота “Ротора” забит спустя несколько активных действий игроков атакующей команды. <…> Комиссия считает, что попадание мяча в ворота “Ротора” после трех ударов в створ не свидетельствует о незамедлительно полученном командой преимуществе, несмотря на общую скоротечность игрового эпизода», — сказано в сообщении.
<…>.
В остальных неоднозначных моментах игры судейская коллегия также не выявила нарушений: гол в ворота команды Карпина должны были отменить, а пенальти в ворота «Ротора», напротив, назначили верно.
Напомним, «Ростов» разгромил «Ротор» со счетом 0:4, а забивший в том матче Соу стал лучшим игроком марта.