«Трансфер может стоить 7−10 миллионов». Российский инсайдер — об интересе «Аталанты» к Зайнутдинову
Он рассказал, готов ли московский клуб вступать в переговоры.
Он рассказал, готов ли московский клуб вступать в переговоры.
Полузащитник сборной Казахстана Бахтиер Зайнутдинов оказался в сфере интересов итальянской «Аталанты». Возможен ли этот переход, в беседе с корреспондентом Vesti.kz рассказал российский журналист и инсайдер Андрей Панков. Также он высказался на тему потенциального возвращения казахстанца в линию полузащиты после прихода Ивицы Олича на пост главного тренера ЦСКА.
Отметим, что именно Панков прошлым летом первым сообщил о трансфере Зайнутдинова из «Ростова» в ЦСКА.
«Насколько понимаю, интерес действительно реален. Но
Добавим, что Зайнутдинов в этом сезоне провел 18 матчей за ЦСКА в РПЛ, а также шесть игр в Лиге Европы. Контракт 22-летнего казахстанца с московским клубом действует до конца июня 2025 года. Портал transfermarkt оценивает стоимость игрока в 3,5 миллиона евро.