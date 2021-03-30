«Трансфер может стоить 7−10 миллионов». Российский инсайдер — об интересе «Аталанты» к Зайнутдинову

Полузащитник сборной Казахстана Бахтиер Зайнутдинов оказался в сфере интересов итальянской «Аталанты». Возможен ли этот переход, в беседе с корреспондентом Vesti.kz рассказал российский журналист и инсайдер Андрей Панков. Также он высказался на тему потенциального возвращения казахстанца в линию полузащиты после прихода Ивицы Олича на пост главного тренера ЦСКА. Отметим, что именно Панков прошлым летом первым сообщил о трансфере Зайнутдинова из «Ростова» в ЦСКА.

«Насколько понимаю, интерес действительно реален. Но каких-то переговоров пока нет. ЦСКА всегда готов продавать и выслушивать предложения. Думаю, если переговоры вступят в продвинутую стадию, то увенчаются успехом. Сколько может стоит трансфер? Я думаю, семь-десять миллионов (евро). Поменяется ли роль Зайнутдинова при Оличе? По новому главному тренеру вообще пока сложно что-то сказать. Мы не знаем, что он за тренер, как он планирует играть. Надо посмотреть хотя бы пару матчей, но допускаю, что Баху вернут в полузащиту», — заявил Панков.