«Зенит» заплатил посредникам за трансферы в 2020 году свыше €8 млн

За прошлый год «Зенит», согласно представленным документам, заплатил посредникам €8 057 796. «Локомотив» выплатил €5,6 млн, «Рубин» — €4,6 млн, «Спартак» — €4,5 млн, «Динамо» — €4,3 млн, ЦСКА — €3,03 млн, «Краснодар» и «Ростов» — по €1,1 млн, «Ахмат» — €430 тыс.

Также в отчете были представлены клубы Олимп — Футбольной национальной лиги (ФНЛ) и Олимп — Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ). «Оренбург» потратил на вознаграждение посредников €325 тыс., «Крылья Советов» — €157 тыс., «Торпедо» — €28 тыс., «Кубань» — €13 тыс.

Общая сумма вознаграждений посредникам от игроков в целом в 2020 году составила более €32 млн.