Чорлука заявил, что покинет «Локомотив» после окончания сезона
Защитник «Локомотива» Ведран Чорлука опубликовал новый пост в своем Instagram, где соощил, что покинет клуб по окончании сезона.
Защитник «Локомотива» Ведран Чорлука опубликовал новый пост в своем Instagram, где соощил, что покинет клуб по окончании сезона.
«Дорогая
Хорватский футболист выступает за «Локомотив» с 2012 года. Вместе с московской командой он становился чемпионом России (2017/18), трижды выигрывал Кубок России (2014/15, 2016/17, 2018/19) и завоевал Суперкубок страны (2019).
В текущем сезоне 35-летний Чорлука провел 24 матча за «Локо», забил один гол и сделал одну результативную передачу.