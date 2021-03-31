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31 марта, источник: Спорт-Экспресс

Чорлука заявил, что покинет «Локомотив» после окончания сезона

Защитник «Локомотива» Ведран Чорлука опубликовал новый пост в своем Instagram, где соощил, что покинет клуб по окончании сезона.

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Источник: Спорт-Экспресс

«Дорогая красно-зеленая семья, мне нелегко это писать, но, к сожалению, и этот момент должен был наступить. Хочу сообщить вам, что после окончания сезона наступит время попрощаться», — написал Чорлука в Instagram 31 марта.

Хорватский футболист выступает за «Локомотив» с 2012 года. Вместе с московской командой он становился чемпионом России (2017/18), трижды выигрывал Кубок России (2014/15, 2016/17, 2018/19) и завоевал Суперкубок страны (2019).

В текущем сезоне 35-летний Чорлука провел 24 матча за «Локо», забил один гол и сделал одну результативную передачу.

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