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11:57 (мск), источник: Sport24

Спортивный директор «Зенита» Рибалта может продолжить карьеру в «Парме»

Итальянская «Парма» проявляет интерес к Хавьеру Рибалте, который в данный момент занимает пост спортивного директора «Зенита». Об этом сообщает Sportparma.

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Источник: Sport24

Согласно информации источника, летом итальянский клуб планирует провести кадровую революции вне зависимости от того, сохранит ли место в Серии А. «Парма» назначила Япа Калму управляющим директором. Теперь президент клуба Кайл Краузе ищет для него помощника. Отмечается, что в пользу Рибалты говорят его молодость, новаторские идеи, обширные навыки в области скаутинга и богатый опыт работы. Помимо «Зенита», 40-летний испанский специалист работал в «Ювентусе», «Милане», «Новаре» и «Манчестер Юнайтед»,

По информации Sport24, эта информация соответствует действительности.

Контракт Рибалты с «Зенитом» истекает в конце сезона.

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