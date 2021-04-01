Спортивный директор «Зенита» Рибалта может продолжить карьеру в «Парме»

Согласно информации источника, летом итальянский клуб планирует провести кадровую революции вне зависимости от того, сохранит ли место в Серии А. «Парма» назначила Япа Калму управляющим директором. Теперь президент клуба Кайл Краузе ищет для него помощника. Отмечается, что в пользу Рибалты говорят его молодость, новаторские идеи, обширные навыки в области скаутинга и богатый опыт работы. Помимо «Зенита», 40-летний испанский специалист работал в «Ювентусе», «Милане», «Новаре» и «Манчестер Юнайтед»,