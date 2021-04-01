Стадионы в Ростовской области разрешили заполнять на три четверти

«Новый документ устанавливает, что на территории Ростовской области возобновляется проведение официальных физкультурных и спортивных мероприятий на открытых спортивных объектах — при условии заполнения не более 75% зрительских мест», — говорится в сообщении. В пресс-службе уточнили, что изменения вступят в силу 2 апреля.

Ранее мероприятия на стадионах региона проводились с 50%-ным заполнением трибун.

Ростовская область занимает шестое место среди субъектов РФ и первое место в Южном федеральном округе по числу заразившихся коронавирусом. По последним данным, количество случаев заражения в регионе увеличилось до 81 077, число выздоровевших выросло до 72 862, умерли 3 605 человек. Коэффициент распространения инфекции составляет 0,99.

В Ростовской области продолжают действовать некоторые ограничения, в том числе масочный режим, социальное дистанцирование, санитарные требования к работе торговых центров, общепита, предприятий сферы услуг. При этом с 15 февраля возобновлено оказание высокотехнологичной медицинской помощи, увеличена норма заполняемости концертных и кинозалов, возобновлена работа фуд-кортов и ледовых катков в ТЦ. С 9 марта возобновлено оказание плановой амбулаторной помощи в медицинских учреждениях региона.