Николич отреагировал на назначение Олича на пост главного тренера ЦСКА
Главный тренер «Локомотива» Марко Николич прокомментировал назначение на пост главного тренера ЦСКА хорвата Ивицы Олича.
Главный тренер «Локомотива» Марко Николич прокомментировал назначение на пост главного тренера ЦСКА хорвата Ивицы Олича.
«Я, конечно, буду слишком субъективен, потому что у меня очень хорошие отношения с Ивицей, мы часто общаемся. Когда я вернусь из Сочи в Москву, мы планируем встретиться. Мы разговаривали несколько раз после того, как он был назначен на новую должность, и в любом случае я желаю ему всего наилучшего. Кто за или против его назначения, не имеет значения, так как это уже произошло и теперь его нужно поддержать, а не устраивать дискуссии по этому поводу. Его характер обязательно поможет ему, и тот факт, что он играл за ЦСКА, что он знает клуб, также играет большую роль. У меня прекрасные отношения с Ивицей, и я желаю его больших успехов», — сказал серб в интервью Germanijak.