Николич отреагировал на назначение Олича на пост главного тренера ЦСКА

«Я, конечно, буду слишком субъективен, потому что у меня очень хорошие отношения с Ивицей, мы часто общаемся. Когда я вернусь из Сочи в Москву, мы планируем встретиться. Мы разговаривали несколько раз после того, как он был назначен на новую должность, и в любом случае я желаю ему всего наилучшего. Кто за или против его назначения, не имеет значения, так как это уже произошло и теперь его нужно поддержать, а не устраивать дискуссии по этому поводу. Его характер обязательно поможет ему, и тот факт, что он играл за ЦСКА, что он знает клуб, также играет большую роль. У меня прекрасные отношения с Ивицей, и я желаю его больших успехов», — сказал серб в интервью Germanijak.