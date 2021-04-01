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1 апреля, источник: Sport24

Николич отреагировал на назначение Олича на пост главного тренера ЦСКА

Главный тренер «Локомотива» Марко Николич прокомментировал назначение на пост главного тренера ЦСКА хорвата Ивицы Олича.

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Источник: РИА "Новости"

«Я, конечно, буду слишком субъективен, потому что у меня очень хорошие отношения с Ивицей, мы часто общаемся. Когда я вернусь из Сочи в Москву, мы планируем встретиться. Мы разговаривали несколько раз после того, как он был назначен на новую должность, и в любом случае я желаю ему всего наилучшего. Кто за или против его назначения, не имеет значения, так как это уже произошло и теперь его нужно поддержать, а не устраивать дискуссии по этому поводу. Его характер обязательно поможет ему, и тот факт, что он играл за ЦСКА, что он знает клуб, также играет большую роль. У меня прекрасные отношения с Ивицей, и я желаю его больших успехов», — сказал серб в интервью Germanijak.

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