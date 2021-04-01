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1 апреля, источник: Sport24

Олич подписал контракт с ЦСКА до июня 2022 года

Как стало известно Sport24, Ивица Олич подписал контракт с ЦСКА. Срок соглашения нового главного тренера армейцев рассчитан до июня 2022 года.

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Источник: РИА "Новости"

О назначении Олича главным тренером ЦСКА объявил еще 23 марта. При этом все это время клуб не подписывал с ним контракт.

Дебют 41-летнего хорватского специалиста на посту главного тренера ЦСКА должен состояться 4 апреля в матче 24-го тура РПЛ с «Тамбовом» в Саранске.

Во время загрузки произошла ошибка.

Напомним, Олич сменил на посту главного тренера ЦСКА Виктора Гончаренко, отправленного в отставку через несколько дней после поражения от «Зенита» (2:3).

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