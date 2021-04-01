Олич подписал контракт с ЦСКА до июня 2022 года

О назначении Олича главным тренером ЦСКА объявил еще 23 марта. При этом все это время клуб не подписывал с ним контракт.

Дебют 41-летнего хорватского специалиста на посту главного тренера ЦСКА должен состояться 4 апреля в матче 24-го тура РПЛ с «Тамбовом» в Саранске.

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