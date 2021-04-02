Янбаев раскрыл суммы премиальных в московском «Локомотиве» 2000-х годов

— Семин всегда был за команду, за пацанов. Даже премиальные нам однажды выбил, — рассказал Янбаев. — Это было в 2010-м. Пришла Смородская и сразу изменила схему выплаты бонусов. До нее работала система в виде «лестницы»: в начале сезона прописывалась сумма, которая росла после победы, тормозилась в случае ничьи и падала, если команда проигрывала. Ольга Юрьевна все уравняла.

У нас тогда еще была неудачная серия: никак не могли победить, вылетели из Лиги Европы от «Лозанны». И перед матчем с ЦСКА, который шел на первом месте, Палыч объявил, что за победу каждый получит дополнительно по 10 тысяч долларов. Он сам нашел какого-то спонсора, который выделил на команду, кажется, тысяч 100. В итоге мы победили 1:0. На следующий день Сычев, который был капитаном, всем раздал. Но мы поделили на всех в команде — получилось по 6 тысяч.

— Где были самые большие премиальные?

— В том же «Локомотиве», но при Липатове. За победу над командой из топ-5 в таблице платили по 25 тысяч долларов. Если обыгрывали соперников с 6-го по 10-е места, получали по 15−20 тысяч; а с 10-го по 16-е — по 10 тысяч. Помню, как-то грохнули «Сатурн», который шел четвертым, и заработали по 25 тысяч.

— Разве накопительная система не выгоднее?