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12:48 (мск), источник: Чемпионат.com

Немецкий тренер «Динамо» Шварц привился от коронавируса «Спутником V»

Главный тренер московского «Динамо» Сандро Шварц сообщил, что прошёл вакцинацию от коронавируса.

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Источник: РИА "Новости"

«Почему вчера не принял участия в игре тренерского штаба и персонала? Я сделал прививку “Спутник V”, поэтому находился там в качестве зрителя. Но переводчик, который сидит рядом со мной, провёл хороший матч», — передаёт слова Шварца корреспондент «Чемпионата» Арина Лаврова.

Завтра, 3 апреля, «Динамо» сыграет с «Уфой» в матче 24-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча пройдёт на стадионе «ВТБ Арена» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск. Обслужит матч бригада арбитров во главе с Иваном Сиденковым из Санкт-Петербурга.

«Динамо», набрав 39 очков в 23 турах, занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России.

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