Немецкий тренер «Динамо» Шварц привился от коронавируса «Спутником V»
Главный тренер московского «Динамо» Сандро Шварц сообщил, что прошёл вакцинацию от коронавируса.
Главный тренер московского «Динамо» Сандро Шварц сообщил, что прошёл вакцинацию от коронавируса.
«Почему вчера не принял участия в игре тренерского штаба и персонала? Я сделал прививку “Спутник V”, поэтому находился там в качестве зрителя. Но переводчик, который сидит рядом со мной, провёл хороший матч», — передаёт слова Шварца корреспондент «Чемпионата» Арина Лаврова.
Завтра, 3 апреля, «Динамо» сыграет с «Уфой» в матче 24-го тура Российской
«Динамо», набрав 39 очков в 23 турах, занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России.