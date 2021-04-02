Отстраненного футболиста «Тамбова» Еркина опросили в офисе РФС

Александр Еркин и его партнер по команде Дмитрий Герман подозреваются в ставках и оказании влияния на результаты матчей. Оба на данный момент отстранены от работы с командой. Герман дал показания в РФС в четверг. Он отказался проходить проверку на полиграфе.

В начале 2020 года у «Тамбова» появилась возможность доиграть текущий сезон Тинькофф РПЛ благодаря финансовой помощи РФС и лиги. Клубу было выделено более 150 миллионов рублей. После 23 туров чемпионата России «Тамбов» занимает последнее место в турнирной таблице.

24 марта стало известно, что РФС заподозрил в игре на ставках двух футболистов «Тамбова», Дмитрия Германа и Александра Еркина. Сообщалось, что оба игрока были вызваны в РФС. По информации «СЭ», подозрения возникли по итогам матчей с «Краснодаром» и «Сочи».