СМИ: Рибалта написал заявление об уходе и до конца апреля покинет «Зенит»
Спортивный директор «Зенита» Хавьер Рибалта покидает петербургский клуб, сообщает «РБ Спорт».
Спортивный директор «Зенита» Хавьер Рибалта покидает петербургский клуб, сообщает «РБ Спорт».
Предполагается, что он уже в ближайшее время освободит свою должность.
«Рибалта написал заявление об уходе и до конца апреля покинет клуб», — пишет источник.
Накануне сообщалось, что Рибалта может продолжить карьеру в «Парме». Его контракт с «Зенитом» рассчитан до конца сезона-2020/21.