Текущие события
Футбол. Зарубежный
22:00
Леванте
Уэска
Футбол. Первый дивизион
14:00
Краснодар-2
Чертаново
10
Футбол. Первый дивизион
3.04
СКА-Хабаровск
Оренбург
Футбол. Зарубежный
3.04
Милан
Сампдория
Футбол. Зарубежный
3.04
Монако
Метц
Футбол. Первый дивизион
3.04
Акрон
Томь
Все события
Фоторепортажи
48Охранник Гена из «Универа» на трибуне, разбитое лицо Голдобина, жесткие стычки. Фото матча «Авангард» — «Магнитка»
11«Барселона» вылетела из Лиги чемпионов
16:42 (мск), источник: Sport24

СМИ: Рибалта написал заявление об уходе и до конца апреля покинет «Зенит»

Спортивный директор «Зенита» Хавьер Рибалта покидает петербургский клуб, сообщает «РБ Спорт».

Наверх
Источник: Sport24

Предполагается, что он уже в ближайшее время освободит свою должность.

«Рибалта написал заявление об уходе и до конца апреля покинет клуб», — пишет источник.

Накануне сообщалось, что Рибалта может продолжить карьеру в «Парме». Его контракт с «Зенитом» рассчитан до конца сезона-2020/21.

 Футболист «Химок» женился через 3 месяца после развода. Его новая супруга — актриса и гимнастка
Красавица-волейболистка шокирована жестоким убийством 19-летней девушки в Казахстане: «Ужас!»
У нашего футбола нет системы и стиля. Черчесов тут ни при чем
Первая неделя Олича в ЦСКА. Что успел изменить новый тренер
Топ ставок недели: получи шанс выиграть 5 миллионов рублей
Крикунов покинет «Динамо», Шипачев просит у клуба 120 миллионов
Дзюба рассказал о реакции на первую зарплату в «Спартаке»
6 голов в Краснодаре и разгром от «Локомотива»: ставим на РПЛ
Умер участник ЧМ-1966 и чемпион СССР по футболу в составе ЦСКА
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь