Дзюба рассказал о реакции на первую зарплату в «Спартаке»

Дзюба вспомнил, как попал в дублирующий состав команды после окончания академии. «Когда я первый раз получил 400 или 500 долларов, то подумал: “Ничего себе! За это еще и платят”. Получаешь деньги за то, что ты любишь, во что играешь с детства», — заявил он, добавив, что самым сложным в карьере был переход с юношеского футбола на мужской.