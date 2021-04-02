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17:11 (мск), источник: Чемпионат.com

Первая неделя Олича в ЦСКА. Что успел изменить новый тренер

И много общался с теми, кто не забивает.

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Источник: РИА "Новости"

Ивица Олич чуть больше недели является главным тренером ЦСКА. В воскресенье он проведёт свой первый матч в новом качестве: красно-синие поедут в Саранск в гости к «Тамбову». Лучше матча для старта не придумаешь. Мы узнали, что же изменилось в ЦСКА с приходом хорвата и в каком настроении команда подходит к первому матчу под руководством нового тренера.

Футбол

Премьер-лига 2020/2021
Тур 24, 4.04.2021, 16:30

Тамбов-ЦСКА-

В ЦСКА появились два новых тренера. Их привёл с собой Олич

Когда Олич пришёл в ЦСКА, клуб объявил, что в штабе останутся все те, кто работал при Викторе Гончаренко: братья Березуцкие, Александр Ермакович, Райланд Морганс. На месте и Дмитрий Крамаренко, работающий с вратарями, а также тренер по физподготовке — Руслан Зубик. Ивица посчитал, что ему этого недостаточно, поэтому штаб, по нашей информации, пополнился ещё двумя специалистами. Речь о Илие Арачиче и Игоре Юкиче.

Арачич приедет в качестве ассистента тренера. Ранее хорват работал в качестве тренера молодёжных команд «Аугсбурга» и «Штутгарта», а также ассистировал главному тренеру в основной команде того же «Штутгарта». Под его руководством, к примеру, выросли такие игроки, как Вернер и Киммих.

Что касается Юкича, то Игор приезжает в ЦСКА в качестве ещё одного специалиста по физподготовке. Олич и Юкич знакомы очень давно, Игор был личным тренером Ивицы, когда тот выступал за ЦСКА, и в целом является очень популярным специалистом у себя на родине.

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Как прошла первая неделя Олича в клубе

Большую часть недели Олич и штаб работали с очень усечённым составом. Почти все игроки основы были в расположении сборных, поэтому из основных футболистов в распоряжении Олича было всего шесть человек.

За эти дни Ивица уделил много времени индивидуальным беседам. Так, по нашей информации, Олич много общался с Эджуке и Рондоном, обсуждая с ними их действия на поле.

То же самое можно сказать и про тренерский штаб. Дмитрий Крамаренко был в расположении сборной Азербайджана, два хорватских помощника присоединились к команде буквально на днях, а Райланд Морганс вернулся в Москву только 31 марта. Поэтому полностью новый штаб собрался лишь 1 апреля.

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Что успел изменить Олич

Что касается тренировок, то, по словам наших источников, нагрузки изменились несильно, но Олич стал больше внимания уделять отработке действий в атаке, плюс уменьшилось количество упражнений в квадратах.

Если говорить о распорядке, то игроки стали приезжать на базу на полчаса раньше. Теперь перед каждой тренировкой в обязательном порядке проводится небольшое собрание.

В целом, команда и новый тренерский штаб привыкают друг к другу. За три дня до матча с «Тамбовом» им нужно в ускоренные сроки найти общий язык.

Андрей Панков

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