Первая неделя Олича в ЦСКА. Что успел изменить новый тренер
И много общался с теми, кто не забивает.
И много общался с теми, кто не забивает.
Ивица Олич чуть больше недели является главным тренером ЦСКА. В воскресенье он проведёт свой первый матч в новом качестве:
Когда Олич пришёл в ЦСКА, клуб объявил, что в штабе останутся все те, кто работал при Викторе Гончаренко: братья Березуцкие, Александр Ермакович, Райланд Морганс. На месте и Дмитрий Крамаренко, работающий с вратарями, а также тренер по физподготовке — Руслан Зубик. Ивица посчитал, что ему этого недостаточно, поэтому штаб, по нашей информации, пополнился ещё двумя специалистами. Речь о Илие Арачиче и Игоре Юкиче.
Арачич приедет в качестве ассистента тренера. Ранее хорват работал в качестве тренера молодёжных команд «Аугсбурга» и «Штутгарта», а также ассистировал главному тренеру в основной команде того же «Штутгарта». Под его руководством, к примеру, выросли такие игроки, как Вернер и Киммих.
Что касается Юкича, то Игор приезжает в ЦСКА в качестве ещё одного специалиста по физподготовке. Олич и Юкич знакомы очень давно, Игор был личным тренером Ивицы, когда тот выступал за ЦСКА, и в целом является очень популярным специалистом у себя на родине.
Большую часть недели Олич и штаб работали с очень усечённым составом. Почти все игроки основы были в расположении сборных, поэтому из основных футболистов в распоряжении Олича было всего шесть человек.
За эти дни Ивица уделил много времени индивидуальным беседам. Так, по нашей информации, Олич много общался с Эджуке и Рондоном, обсуждая с ними их действия на поле.
То же самое можно сказать и про тренерский штаб. Дмитрий Крамаренко был в расположении сборной Азербайджана, два хорватских помощника присоединились к команде буквально на днях, а Райланд Морганс вернулся в Москву только 31 марта. Поэтому полностью новый штаб собрался лишь 1 апреля.
Что касается тренировок, то, по словам наших источников, нагрузки изменились несильно, но Олич стал больше внимания уделять отработке действий в атаке, плюс уменьшилось количество упражнений в квадратах.
В целом, команда и новый тренерский штаб привыкают друг к другу. За три дня до матча с «Тамбовом» им нужно в ускоренные сроки найти общий язык.
Андрей Панков