Текущие события
Футбол. Зарубежный
22:00
Леванте
Уэска
Футбол. Первый дивизион
14:00
Краснодар-2
Чертаново
10
Футбол. Первый дивизион
3.04
СКА-Хабаровск
Оренбург
Футбол. Зарубежный
3.04
Милан
Сампдория
Футбол. Зарубежный
3.04
Монако
Метц
Футбол. Первый дивизион
3.04
Акрон
Томь
Все события
Фоторепортажи
30Дубли Ларссона и Соболева, летающие вратари, Промес в снегу
8Россия с трудом обыграла Мальту на старте отбора ЧМ-2022
18:08 (мск), источник: Lenta.Ru

Сбежавший из «Ахмата» африканец объяснился

Нападающий грозненского «Ахмата» Аблай Мбенг, выступающий на правах аренды за минское «Динамо», рассказал о причинах побега из российского клуба. Интервью с игроком опубликовано на канале минчан в YouTube.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Сенегалец отметил, что первый контракт с грозненцами был подписан на четыре месяца, затем соглашение продлили на четыре года. Форвард заявил, что ему было сложно адаптироваться к российскому футболу, а также к холодному климату.

Мбенг подписал арендное соглашение с «Динамо» 29 марта. Игрок будет выступать за минский клуб до конца нынешнего сезона.

В начале февраля спортивный директор «Ахмата» Руслан Газзаев рассказал о том, что Мбенг самовольно покинул расположение команды в августе 2020-го и не выходит на связь. Он также заявил, что клуб пожаловался на сенегальца в Международную федерацию футбола (ФИФА).

Читайте также
 Туктамышева снялась для Maxim в прозрачном белье
История фигуристки, которая выиграла Олимпиаду, снялась для Playboy и отказала Трампу
«Реал» решил продать 10 игроков ради самого дорогого футболиста
Первая неделя Олича в ЦСКА. Что успел изменить новый тренер
Топ ставок недели: получи шанс выиграть 5 миллионов рублей
Крикунов покинет «Динамо», Шипачев просит у клуба 120 миллионов
Дзюба рассказал о реакции на первую зарплату в «Спартаке»
6 голов в Краснодаре и разгром от «Локомотива»: ставим на РПЛ
Умер участник ЧМ-1966 и чемпион СССР по футболу в составе ЦСКА
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь