Футболист «Ростова» Соу назвал Карпина лучшим тренером в своей карьере

26-летний Соу перешел в «Ростов» из болгарского ЦСКА в феврале на правах аренды. Гамбиец успел провести четыре матча в Тинькофф — Российской премьер-лиге (РПЛ), в которых забил три гола.
«[Карпин] очень большая личность. Мне нравится с ним работать, — сказал Соу. — У него всегда есть чему научиться — на каждой тренировке он дает нам много знаний. Он сильный мотиватор».
«С первого дня в “Ростове” понял, что у него тяжелые тренировки, но мне это нравится. Стараюсь прогрессировать на каждом занятии, держать себя в превосходной форме. Карпин дает возможность развиваться», — отметил нападающий.
Также Соу рассказал, что общение с тренером происходит не только на поле, но и за его пределами. «Я встречал очень много тренеров, особенно в Италии, но для меня на данный момент лучший — Карпин. Я очень многому у него учусь, он отличный человек, постоянно помогает и подсказывает мне, и что еще очень важно для меня — мы постоянно общаемся с тренером. Я рад, что у нас есть контакт с Карпиным и на поле, и за его пределами», — добавил футболист.
Карпин возглавил «Ростов» в 2017 году. Ранее он тренировал «Торпедо» из Армавира, выступавшее в первенстве Футбольной национальной лиги (ФНЛ), испанскую «Мальорку», а также московский «Спартак», с которым дважды становился серебряным призером чемпионата России.