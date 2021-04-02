Текущие события
Футбол. Зарубежный
22:00
Леванте
Уэска
Футбол. Первый дивизион
14:00
Краснодар-2
Чертаново
10
Футбол. Первый дивизион
3.04
СКА-Хабаровск
Оренбург
Футбол. Зарубежный
3.04
Милан
Сампдория
Футбол. Зарубежный
3.04
Монако
Метц
Футбол. Первый дивизион
3.04
Акрон
Томь
Все события
Фоторепортажи
30Дубли Ларссона и Соболева, летающие вратари, Промес в снегу
8Россия с трудом обыграла Мальту на старте отбора ЧМ-2022
18:22 (мск), источник: ТАСС

Футболист «Ростова» Соу назвал Карпина лучшим тренером в своей карьере

ТАСС, 2 апреля. Нападающий футбольного клуба «Ростов» Али Соу считает, что возглавляющий команду Валерий Карпин является лучшим тренером в его карьере. Комментарий игрока приводит газета «Спорт-Экспресс».

Наверх
Источник: РИА "Новости"

26-летний Соу перешел в «Ростов» из болгарского ЦСКА в феврале на правах аренды. Гамбиец успел провести четыре матча в Тинькофф — Российской премьер-лиге (РПЛ), в которых забил три гола.

Во время загрузки произошла ошибка.

«[Карпин] очень большая личность. Мне нравится с ним работать, — сказал Соу. — У него всегда есть чему научиться — на каждой тренировке он дает нам много знаний. Он сильный мотиватор».

Команда
Ростов

«С первого дня в “Ростове” понял, что у него тяжелые тренировки, но мне это нравится. Стараюсь прогрессировать на каждом занятии, держать себя в превосходной форме. Карпин дает возможность развиваться», — отметил нападающий.

Также Соу рассказал, что общение с тренером происходит не только на поле, но и за его пределами. «Я встречал очень много тренеров, особенно в Италии, но для меня на данный момент лучший — Карпин. Я очень многому у него учусь, он отличный человек, постоянно помогает и подсказывает мне, и что еще очень важно для меня — мы постоянно общаемся с тренером. Я рад, что у нас есть контакт с Карпиным и на поле, и за его пределами», — добавил футболист.

Карпин возглавил «Ростов» в 2017 году. Ранее он тренировал «Торпедо» из Армавира, выступавшее в первенстве Футбольной национальной лиги (ФНЛ), испанскую «Мальорку», а также московский «Спартак», с которым дважды становился серебряным призером чемпионата России.

Читайте также
 "Все было очень красиво сказано, а в итоге передано господину, чье отношение к России прекрасно известно"
Россиянин принес извинения за свой поступок, однако его репутация заметно пострадала
«Реал» решил продать 10 игроков ради самого дорогого футболиста
Первая неделя Олича в ЦСКА. Что успел изменить новый тренер
Топ ставок недели: получи шанс выиграть 5 миллионов рублей
Крикунов покинет «Динамо», Шипачев просит у клуба 120 миллионов
Дзюба рассказал о реакции на первую зарплату в «Спартаке»
6 голов в Краснодаре и разгром от «Локомотива»: ставим на РПЛ
Умер участник ЧМ-1966 и чемпион СССР по футболу в составе ЦСКА
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь