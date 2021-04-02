Футболист «Ростова» Соу назвал Карпина лучшим тренером в своей карьере

«[Карпин] очень большая личность. Мне нравится с ним работать, — сказал Соу. — У него всегда есть чему научиться — на каждой тренировке он дает нам много знаний. Он сильный мотиватор».

Также Соу рассказал, что общение с тренером происходит не только на поле, но и за его пределами. «Я встречал очень много тренеров, особенно в Италии, но для меня на данный момент лучший — Карпин. Я очень многому у него учусь, он отличный человек, постоянно помогает и подсказывает мне, и что еще очень важно для меня — мы постоянно общаемся с тренером. Я рад, что у нас есть контакт с Карпиным и на поле, и за его пределами», — добавил футболист.