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18:39 (мск), источник: ТАСС

Олич заявлен главным тренером футбольного клуба ЦСКА

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Хорват Ивица Олич заявлен главным тренером московского футбольного клуба ЦСКА. Об этом сообщается на сайте Российской премьер-лиги (РПЛ).

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Источник: РИА "Новости"

23 марта клуб объявил о назначении 41-летнего Олича на пост главного тренера вместо белорусского специалиста Виктора Гончаренко, контракт с которым был расторгнут по обоюдному согласию сторон днем ранее.

Команда
ЦСКА

Также тренерский штаб ЦСКА пополнили хорватские тренеры Игор Юкич и Илия Арачич. Как отмечает пресс-служба клуба, они уже прибыли в Москву и приняли участие в тренировочном процессе команды.

Олич выступал за ЦСКА с 2003 по 2006 год, в составе команды он трижды стал чемпионом России, по два раза выиграл Кубок России и Суперкубок России, один раз — Кубок УЕФА. Также он играл за хорватские «Марсонию», «Загреб», «Динамо» (Загреб), германские «Герту», «Гамбург», «Баварию», «Вольфсбург» и «Мюнхен 1860». С 2017 года являлся ассистентом главного тренера сборной Хорватии.

ЦСКА занимает пятое место в турнирной таблице Тинькофф — Российской премьер-лиги, набрав 40 очков в 23 матчах. Следующий матч московский клуб проведет 4 апреля в гостях против «Тамбова».

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