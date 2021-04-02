Олич заявлен главным тренером футбольного клуба ЦСКА

Также тренерский штаб ЦСКА пополнили хорватские тренеры Игор Юкич и Илия Арачич. Как отмечает пресс-служба клуба, они уже прибыли в Москву и приняли участие в тренировочном процессе команды.

Олич выступал за ЦСКА с 2003 по 2006 год, в составе команды он трижды стал чемпионом России, по два раза выиграл Кубок России и Суперкубок России, один раз — Кубок УЕФА. Также он играл за хорватские «Марсонию», «Загреб», «Динамо» (Загреб), германские «Герту», «Гамбург», «Баварию», «Вольфсбург» и «Мюнхен 1860». С 2017 года являлся ассистентом главного тренера сборной Хорватии.