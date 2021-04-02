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18:56 (мск), источник: ТАСС

Представителей футболиста «Сочи» Мевли не устроило контрактное предложение клуба

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Футбольный клуб «Сочи» сделал предложение о подписании полноценного контракта словенскому защитнику Михе Мевле, однако оно не отвечает ожиданиям представителей игрока. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе агентства, которое ведет дела словенца.

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Источник: РИА "Новости"

Мевля выступает за «Сочи» на правах аренды. По данным портала Transfermarkt, контракт словенца с санкт-петербургским «Зенитом» истекает 30 июня 2021 года.

«Со стороны “Сочи” есть интерес к продлению соглашения с Мевлей, но на данный момент предложение “Сочи” не отвечает нашим ожиданиям. Переговоры ведутся с различными командами как за рубежом, так и с командами Тинькофф — Российской премьер-лиги (РПЛ)», — сообщили в агентстве.

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Мевле 30 лет, он является основным центральным защитником в клубе и сборной Словении, в нынешнем сезоне принял участие в 24 играх за «Сочи» во всех турнирах, в которых отметился тремя голами.

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