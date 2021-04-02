Представителей футболиста «Сочи» Мевли не устроило контрактное предложение клуба

Мевля выступает за «Сочи» на правах аренды. По данным портала Transfermarkt, контракт словенца с санкт-петербургским «Зенитом» истекает 30 июня 2021 года.
«Со стороны “Сочи” есть интерес к продлению соглашения с Мевлей, но на данный момент предложение “Сочи” не отвечает нашим ожиданиям. Переговоры ведутся с различными командами как за рубежом, так и с командами Тинькофф — Российской премьер-лиги (РПЛ)», — сообщили в агентстве.
Мевле 30 лет, он является основным центральным защитником в клубе и сборной Словении, в нынешнем сезоне принял участие в 24 играх за «Сочи» во всех турнирах, в которых отметился тремя голами.