Зайнутдинов показал фото с дня рождения
Казахстанцу исполнилось 23 года.
Казахстанцу исполнилось 23 года.
Полузащитник сборной Казахстана по футболу Бахтиер Зайнутдинов отреагировал в соцсети на поздравления фанатов по случаю своего дня рождения, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Сегодня, 2 апреля, универсалу московского ЦСКА исполнилось 23 года.
«Всем спасибо за теплые слова!», — говорится в подписи к фото в Instagram.
Напомним, Зайнутдинов перешел в ЦСКА в августе 2020 года. В текущем сезоне он провел в составе москвичей 19 матчей в российской