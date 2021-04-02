Зайнутдинов показал фото с дня рождения

Полузащитник сборной Казахстана по футболу Бахтиер Зайнутдинов отреагировал в соцсети на поздравления фанатов по случаю своего дня рождения, сообщает корреспондент Vesti.kz. Сегодня, 2 апреля, универсалу московского ЦСКА исполнилось 23 года.

«Всем спасибо за теплые слова!», — говорится в подписи к фото в Instagram.