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19:25 (мск), источник: Vesti.kz

Зайнутдинов показал фото с дня рождения

Казахстанцу исполнилось 23 года.

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Полузащитник сборной Казахстана по футболу Бахтиер Зайнутдинов отреагировал в соцсети на поздравления фанатов по случаю своего дня рождения, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Сегодня, 2 апреля, универсалу московского ЦСКА исполнилось 23 года.

«Всем спасибо за теплые слова!», — говорится в подписи к фото в Instagram.

Во время загрузки произошла ошибка.

Напомним, Зайнутдинов перешел в ЦСКА в августе 2020 года. В текущем сезоне он провел в составе москвичей 19 матчей в российской премьер-лиге, забив один гол и сделав один ассист. «Армейцы» выкупили игрока у «Ростова» за два миллиона евро.

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