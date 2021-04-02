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Триумф российских фигуристок на ЧМ
35«Спартак» разгромил «Краснодар» со счетом 6:1
20:41 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Агент Фернандо заявил, что игрок хочет вернуться в «Спартак»

Матеус Де Фария, агент полузащитника «Бэйцзин Гоань» Фернандо, прокомментировал «СЭ» слова форварда «Спартака» Квинси Промеса о желании вновь сыграть с бразильским полузащитником за красно-белых.

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Источник: Спорт-Экспресс

«Сейчас это будет не просто, но Фернандо хочет однажды вернуться в “Спартак”. Это важный клуб для него, Фернандо очень любит Россию и “Спартак”. Мы были бы счастливы вернуться», — сказал Де Фария «СЭ».

Фернандо выступал за «Спартак» с 2016 по 2019 год. За красно-белых он сыграл 78 официальных матчей, в которых отличился 11 голами (Сергей Федоров).

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