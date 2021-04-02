Агент Фернандо заявил, что игрок хочет вернуться в «Спартак»
Матеус Де Фария, агент полузащитника «Бэйцзин Гоань» Фернандо, прокомментировал «СЭ» слова форварда «Спартака» Квинси Промеса о желании вновь сыграть с бразильским полузащитником за
Матеус Де Фария, агент полузащитника «Бэйцзин Гоань» Фернандо, прокомментировал «СЭ» слова форварда «Спартака» Квинси Промеса о желании вновь сыграть с бразильским полузащитником за
«Сейчас это будет не просто, но Фернандо хочет однажды вернуться в “Спартак”. Это важный клуб для него, Фернандо очень любит Россию и “Спартак”. Мы были бы счастливы вернуться», — сказал Де Фария «СЭ».
Фернандо выступал за «Спартак» с 2016 по 2019 год. За