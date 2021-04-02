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35«Спартак» разгромил «Краснодар» со счетом 6:1
21:29 (мск), источник: Sports.Ru

Михаил Гершкович: Идеальный тренер для «Спартака» — Карпин

В интервью СЭ председатель объединения отечественных тренеров Михаил Гершкович высказался о потенциальной замене для Доменико Тедеско:

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— «Спартак» вроде бы вновь задумывается об иностранце в случае ухода Доменико Тедеско. А вы как считаете — если немец покинет клуб, кто бы подошел красно-белым в год столетия, когда его руководство ставит четкую задачу взять золотые медали?

— Считаю, что идеальная личность для «Спартака» — это Валерий Карпин. И в 2014 году в клубе сделали большую ошибку, что его убрали. Это когда он только пришел, то не имел никакого тренерского опыта.

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