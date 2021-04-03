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00:06 (мск), источник: Матч ТВ

Левников рассказал, что в июле изменится трактовка правил игры рукой в РПЛ

Судья международной категории Николай Левников объяснил правила игры рукой в Тинькофф РПЛ, а также рассказал, что в июле будут внесены изменения в трактовку правил.

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Источник: РИА "Новости"

— Два года назад изменился текст правил (в части) игры рукой. Если раньше было написано, что игрок наказывается только в том случае, если он умышленно играет в мяч рукой, то сейчас это является одним из критериев из перечня, за которые футболисты должны быть наказаны.

— Когда мяч попадал в переходную часть между плечом и рукой, судьи не считали это нарушением правил. Мяч — не точка, и при своем касании «разрешенной» части руки, он может задевать «запрещенную» часть. Сейчас четко в правилах написали — если мяч касается руки до уровня подмышки (а чтобы понять этот уровень подмышки, ставьте градусник, это небольшая часть руки), тогда это не нарушение правил.

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— В июле будет новая трактовка правил игры, и она будет более справедливая. И я надеюсь, что арбитры будут правильно ее трактовать. Там будет четко сказано, что необходимо учитывать не только то, отставлена рука от тела или нет, но и то, естественно ли это отставание. Тогда мы придем к той трактовке, которая была в 80−90-х годах, когда мы судили и нас практически не критиковали за назначение 11-метровых. Тогда было всё проще, учитывалась только умышленная игра рукой. Надеюсь, что с изменением трактовки правил игры у болельщиков и специалистов станет меньше вопросов к арбитрам, — сказал Левников в эфире программы «Правила игры» на телеканале «Матч Премьер».

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