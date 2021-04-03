«Очень любит Россию»: нужен ли Фернандо «Спартаку»

Текущие события
Футбол. Зарубежный
13:30
Милан
Сампдория
Футбол. Зарубежный
14:00
Монако
Метц
Футбол. Первый дивизион
14:00
Акрон
Томь
Футбол. Первый дивизион
14:00
Велес
Енисей
Футбол. Первый дивизион
14:00
Крылья Советов
Текстильщик
Футбол. Премьер-лига
14:00
Ротор
Локомотив
Футбол. Зарубежный
14:30
Челси
Вест Бромвич Альбион
Футбол. Первый дивизион
08:00
СКА-Хабаровск
Оренбург
10
Футбол. Первый дивизион
15:00
Шинник
Динамо Бр
Футбол. Зарубежный
15:00
Гранада
Вильярреал
Футбол. Первый дивизион
16:00
Волгарь
Алания
Футбол. Первый дивизион
16:00
Торпедо М
Иртыш
Футбол. Первый дивизион
16:00
Факел
Нефтехимик
Футбол. Первый дивизион
16:00
Чайка
Спартак-2
Футбол. Зарубежный
16:00
Аталанта
Удинезе
Футбол. Зарубежный
16:00
Беневенто
Парма
Футбол. Зарубежный
16:00
Дженоа
Фиорентина
Футбол. Зарубежный
16:00
Кальяри
Верона
Футбол. Зарубежный
16:00
Лацио
Специя
Футбол. Зарубежный
16:00
Наполи
Кротоне
Футбол. Зарубежный
16:00
Сассуоло
Рома
Футбол. Премьер-лига
16:30
Краснодар
Ахмат
Футбол. Премьер-лига
16:30
Рубин
Сочи
Футбол. Зарубежный
16:30
Аугсбург
Хоффенхайм
Футбол. Зарубежный
16:30
Байер
Шальке-04
Футбол. Зарубежный
16:30
Боруссия Д
Айнтрахт Ф
Футбол. Зарубежный
16:30
Вольфсбург
Кельн
Футбол. Зарубежный
16:30
Майнц
Арминия
Футбол. Зарубежный
17:00
Лидс
Шеффилд Юнайтед
Футбол. Зарубежный
17:15
Реал
Эйбар
Футбол. Зарубежный
18:00
ПСЖ
Лилль
Футбол. Первый дивизион
19:00
Балтика
Нижний Новгород
Футбол. Премьер-лига
19:00
Динамо
Уфа
Футбол. Зарубежный
19:00
Торино
Ювентус
Футбол. Зарубежный
19:30
РБ Лейпциг
Бавария
Футбол. Зарубежный
19:30
Лестер
Манчестер Сити
Футбол. Зарубежный
19:30
Осасуна
Хетафе
Футбол. Зарубежный
21:30
Боруссия М
Фрайбург
Футбол. Зарубежный
21:45
Болонья
Интер
Футбол. Зарубежный
22:00
Ланс
Лион
Футбол. Зарубежный
22:00
Арсенал
Ливерпуль
Футбол. Зарубежный
2.04
Леванте
Уэска
02
Все события
Фоторепортажи
10Россия победила Словению, Дзюба оформил дубль
Сборная России проиграла Словакии
11:15 (мск), источник: Газета.Ру

«Очень любит Россию»: нужен ли Фернандо «Спартаку»

Агент бразильского полузащитника Фернандо заявил, что его клиент хотел бы однажды вернуться в «Спартак», за который футболист выступал с 2016 по 2019 год. В составе московского клуба бразилец становился чемпионом России. Сейчас игрок выступает за китайский «Бэйцзин Гоань».

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Удачное возвращение Квинси Промеса в «Спартак» в феврале нынешнего года может породить тренд. Теперь о желании вернуться в столичный клуб заявил бразильский полузащитник Фернандо. Игрок был одним из лидеров красно-белых в том числе и в чемпионском сезоне, а его блестящие штрафные входят в многочисленные рейтинги самых красивых голов РПЛ десятилетия.

Сейчас это будет непросто, но Фернандо хочет однажды вернуться в «Спартак». Это важный клуб для него, Фернандо очень любит Россию и «Спартак». Мы были бы счастливы вернуться.
Матеус Де Фария
агент футболиста Фернандо

Фернандо действительно следит за «Спартаком». Периодически он обращается к игрокам команды в своих соцсетях перед важными матчами.

Во время загрузки произошла ошибка.

Или с помощью эмодзи реагирует на гол Джордана Ларссона со штрафного.

На тему возвращения Фернандо высказывался и Промес, также один из любимцев спартаковских болельщиков и главная звезда чемпионской команды образца 2007 года.

«Одного? Так нечестно! Но пусть будет Фернандо. Думаю, его удары со штрафных нам бы точно пригодились. Очень важно, когда при счете 0:0 кто-то способен сотворить чудо: бах! — и ты выиграл! В команде должны быть волшебники», — рассказал голландец, когда у него спросили, кого из бывших партнеров по «Спартаку» он бы вернул в команду.

Во время загрузки произошла ошибка.

Фернандо провел в «Спартаке» три сезона, он запомнился лишним весом, который, казалось, ему абсолютно не мешал, и шикарными штрафными. Не считая того, что он был главным дирижером спартаковских атак.

У него на старте было лишних 12−13 килограммов. Он просто был толстый. Вижу, на трибуне сидит человек, одетый в обычную уличную одежду. Думаю: «Наверное, это какой-то его друг, потому что этот мужчина совсем толстый». Я вообще не мог подумать, что это футболист.
Хавьер Сальсес
бывший тренер «Спартака» по физподготовке

«Спартак» купил Фернандо у «Сампдории» за 13 млн, этот трансфер стал самым дорогим в истории клуба. И вполне удачным.

Во-первых, в первый же сезон Фернандо вместе с командой стал чемпионом России. Бразилец был ведущим опорником красно-белых, провел в первенстве 28 матчей и забил три гола. Всего за время проведенное в составе «Спартака», Фернандо провел 98 официальных матчей во всех турнирах, забил 12 мячей и отдал 11 голевых передач.

Во-вторых, «Спартак» сумел выгодно продать бразильца и остаться в итоге в плюсе. 30 июля 2019 года Фернандо перешел в китайский «Бэйцзин Гоань», причем сначала была аренда стоимостью € 5,4 млн с опцией обязательного выкупа игрока. В итоге, сумма сделки превысила €16 млн.

В «Спартаке» уже отреагировали на слова агента Фернандо.

Всегда приятно, когда бывшие игроки тепло отзываются о «Спартаке» и даже желают вернуться. Любые трансферные решения будут приниматься клубом исключительно по спортивным принципам.
Антон Фетисов
директор департамента «Спартака» по связям с общественностью

По спортивным принципам Фернандо вполне может быть полезен «Спартаку». В Китае он регулярно играет и забивает, плюс бразилец находится в самом расцвете футбольных сил. Ему, как и Промесу, — 29 лет. По уровню мастерства игрок не выглядит более слабым вариантом, чем Йоррит Хендрикс или Алекс Крал. Во всяком случае сейчас опорная зона «Спартака» не самая сильная линия команды.

У Фернандо есть и неоконченное дело в России. Бывший водитель футболиста Робсон Оливейра сидит сейчас в российской тюрьме, и игрок всячески старается ему помочь.

Во время загрузки произошла ошибка.

10 февраля 2019 года 48-летний Оливейра вместе со своей подругой Симоной был задержан в аэропорту Домодедово после того, как по прилете из Бразилии в их багаже обнаружили 40 таблеток с веществом гидрохлорид метадона, которые запрещены к обороту в России. Робсона приговорили к 12 годам тюрьмы, однако защита Оливейры обжаловала решение суда и добилась смягчения приговора до трех лет.

Антон Третяк

 Интим предлагать: Adult-стримерши освоили «Авито»
Россия выпустила «апдейт» для вакцины от COVID-19 против новых штаммов
Он вам не Хабиб. Победить Усману Нурмагомедову помогла ударка
Медведева обыграла Загитову. Чем запомнится шоу Тутберидзе?
Топ ставок недели: получи шанс выиграть 5 миллионов рублей
«Собрался в футбольную команду?» Овечкина обвинили в симуляции
Порье подписал контракт на третий бой с Макгрегором
6 голов в Краснодаре и разгром от «Локомотива»: ставим на РПЛ
В Испании сыграют прошлогодний финал Кубка. В деле только баски
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь