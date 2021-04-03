Текущие события
Футбол. Зарубежный
2.04
Леванте
Уэска
02
Футбол. Первый дивизион
08:00
СКА-Хабаровск
Оренбург
Футбол. Первый дивизион
2.04
Краснодар-2
Чертаново
10
Футбол. Зарубежный
13:30
Милан
Сампдория
Футбол. Зарубежный
14:00
Монако
Метц
Футбол. Первый дивизион
14:00
Акрон
Томь
Все события
Фоторепортажи
10Россия победила Словению, Дзюба оформил дубль
Триумф российских фигуристок на ЧМ
00:39 (мск), источник: Lenta.Ru

Футболистом РПЛ заинтересовалась «Бавария»

Мюнхенская «Бавария» заинтересовалась полузащитником «Рубина» и сборной Грузии Хвичей Кварацхелией. Об этом сообщает Express.de.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

По информации издания, агент игрока Мамука Джугели верит в успех возможной сделки. Финансовые детали не уточняются.

В марте появилась информация, что Кварацхелией интересуются «Ювентус» и «Милан». В конце декабря прошлого года футболист заявил, что не собирается долго играть в России.

Во время загрузки произошла ошибка.

В нынешнем сезоне Кварацхелия провел 20 матчей в Российской премьер-лиге (РПЛ). Хавбек забил три мяча и сделал четыре результативные передачи. Кроме того, 20-летний игрок отметился тремя голами в восьми матчах в составе сборной Грузии.

Читайте также
 Туктамышева снялась для Maxim в прозрачном белье
История фигуристки, которая выиграла Олимпиаду, снялась для Playboy и отказала Трампу
«Реал» решил продать 10 игроков ради самого дорогого футболиста
Первая неделя Олича в ЦСКА. Что успел изменить новый тренер
Топ ставок недели: получи шанс выиграть 5 миллионов рублей
Агент Фернандо заявил, что игрок хочет вернуться в «Спартак»
ЦСКА решил матч за 54 секунды. СКА сломался после гола-курьеза
6 голов в Краснодаре и разгром от «Локомотива»: ставим на РПЛ
Левников: В июле изменится трактовка правил игры рукой в РПЛ
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь