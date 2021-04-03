«Локомотив» выиграл шесть матчей из шести в 2021 году
Московский «Локомотив» одержал победу над волгоградским «Ротором» в матче 24-го тура чемпионата России.
Московский «Локомотив» одержал победу над волгоградским «Ротором» в матче 24-го тура чемпионата России.
Встреча, прошедшая в Волгограде, завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей. В составе победителей отличились Гжегож Крыховяк и Рифат Жемалетдинов.
Этот успех стал для подопечных Марко Николича пятым подряд в матчах национального первенства в 2021 году. До этого
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