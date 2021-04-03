Встреча, прошедшая в Волгограде, завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей. В составе победителей отличились Гжегож Крыховяк и Рифат Жемалетдинов.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/Tp68GYZS610" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Этот успех стал для подопечных Марко Николича пятым подряд в матчах национального первенства в 2021 году. До этого красно-зеленые обыграли поочередно столичный ЦСКА, тульский «Арсенал», «Сочи» и «Уфу».

Также вице-чемпионы страны в игре 1/8 финала Кубка России разгромили «Тамбов». Таким образом, «Локомотив» выиграл шесть матчей из шести в 2021 году.