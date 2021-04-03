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18:23 (мск), источник: Чемпионат.com

«Динамо» — «Уфа»: стартовые составы команд на матч 24-го тура РПЛ

Стали известны стартовые составы «Динамо» и «Уфы» на матч 24-го тура чемпионата России.

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Источник: РИА "Новости"

«Динамо»: Шунин, Паршивлюк, Евгеньев, Ордец, Варела, Нойштедтер, Шиманьски, Лесовой, Грулёв, Захарян, Тюкавин.

Запасные: Лещук, Плиев, Скопинцев, Слепов, Каборе, Липовой, Москвичёв, Школик, Моро, Комличенко, Игбун, Н’Жье.

«Уфа»: Беленов, Аликин, Морозов, Плиев, Йокив, Иванов, Урунов, Мрзляк, Бизоза, Милетич, Жамалетдинов.

Запасные: Шафинский, Никитин, Кротов, Камилов, Голубев, Бауэр, Сысуев, Андрич.

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