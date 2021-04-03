«Динамо» — «Уфа»: стартовые составы команд на матч 24-го тура РПЛ
Стали известны стартовые составы «Динамо» и «Уфы» на матч 24-го тура чемпионата России.
Стали известны стартовые составы «Динамо» и «Уфы» на матч 24-го тура чемпионата России.
«Динамо»: Шунин, Паршивлюк, Евгеньев, Ордец, Варела, Нойштедтер, Шиманьски, Лесовой, Грулёв, Захарян, Тюкавин.
Запасные: Лещук, Плиев, Скопинцев, Слепов, Каборе, Липовой, Москвичёв, Школик, Моро, Комличенко, Игбун, Н’Жье.
«Уфа»: Беленов, Аликин, Морозов, Плиев, Йокив, Иванов, Урунов, Мрзляк, Бизоза, Милетич, Жамалетдинов.
Запасные: Шафинский, Никитин, Кротов, Камилов, Голубев, Бауэр, Сысуев, Андрич.