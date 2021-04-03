«Краснодар» дома уступил «Ахмату» со счетом 0:5 в матче чемпионата России по футболу

В составе «Ахмата» отличились Евгений Харин (5-я минута), Андрей Семенов (49) и Бернард Бериша (51, 68). Еще один мяч в свои ворота отправил футболист «Краснодара» Алексей Ионов (90+4). Место в воротах «Краснодара» впервые в 2021 году занял Матвей Сафонов, в декабре он получил травму. «Ахмат» второй раз в сезоне обыграл «Краснодар», в игре 13-го тура в октябре грозненская команда дома победила со счетом 2:0.

«Ахмат» занимает 11-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 32 очка, «Краснодар» идет на десятой строчке, имея в активе 34 очка.

В следующем туре клуб из Грозного 10 апреля на выезде сыграет с «Уфой», подопечные Мурада Мусаева днем позднее в гостях встретятся с тульским «Арсеналом».