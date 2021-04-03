«Краснодар» дома уступил «Ахмату» со счетом 0:5 в матче чемпионата России по футболу
ТАСС, 3 апреля. Грозненский «Ахмат» в гостях обыграл «Краснодар» в матче 24-го тура Тинькофф — Российской
ТАСС, 3 апреля. Грозненский «Ахмат» в гостях обыграл «Краснодар» в матче 24-го тура Тинькофф — Российской
В составе «Ахмата» отличились Евгений Харин (5-я минута), Андрей Семенов (49) и Бернард Бериша (51, 68). Еще один мяч в свои ворота отправил футболист «Краснодара» Алексей Ионов (90+4). Место в воротах «Краснодара» впервые в 2021 году занял Матвей Сафонов, в декабре он получил травму. «Ахмат» второй раз в сезоне обыграл «Краснодар», в игре 13-го тура в октябре грозненская команда дома победила со счетом 2:0.
В следующем туре клуб из Грозного 10 апреля на выезде сыграет с «Уфой», подопечные Мурада Мусаева днем позднее в гостях встретятся с тульским «Арсеналом».
После зимней паузы «Краснодар» провел восемь матчей, победив один раз (в игре с «Тамбовом») и один раз сыграв вничью. Клуб в этот период вылетел из Лиги Европы, дважды проиграв загребскому «Динамо» в первом раунде