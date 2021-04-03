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19:35 (мск), источник: ТАСС

«Краснодар» дома уступил «Ахмату» со счетом 0:5 в матче чемпионата России по футболу

ТАСС, 3 апреля. Грозненский «Ахмат» в гостях обыграл «Краснодар» в матче 24-го тура Тинькофф — Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча завершилась со счетом 5:0.

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Источник: РИА "Новости"

В составе «Ахмата» отличились Евгений Харин (5-я минута), Андрей Семенов (49) и Бернард Бериша (51, 68). Еще один мяч в свои ворота отправил футболист «Краснодара» Алексей Ионов (90+4). Место в воротах «Краснодара» впервые в 2021 году занял Матвей Сафонов, в декабре он получил травму. «Ахмат» второй раз в сезоне обыграл «Краснодар», в игре 13-го тура в октябре грозненская команда дома победила со счетом 2:0.

«Ахмат» занимает 11-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 32 очка, «Краснодар» идет на десятой строчке, имея в активе 34 очка.

В следующем туре клуб из Грозного 10 апреля на выезде сыграет с «Уфой», подопечные Мурада Мусаева днем позднее в гостях встретятся с тульским «Арсеналом».

После зимней паузы «Краснодар» провел восемь матчей, победив один раз (в игре с «Тамбовом») и один раз сыграв вничью. Клуб в этот период вылетел из Лиги Европы, дважды проиграв загребскому «Динамо» в первом раунде плей-офф, а также завершил борьбу за Кубок России, уступив в игре 1/8 финала «Сочи». В предыдущий раз «Краснодар» проигрывал с разницей в пять мячей 7 марта в гостевом матче против «Спартака» (1:6).

Краснодар
0:5
Первый тайм: 0:1
Ахмат
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