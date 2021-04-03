Гол Кварацхелии принес «Рубину» победу над «Сочи» в матче чемпионата России по футболу
КАЗАНЬ, 3 апреля. /ТАСС/. Футболисты казанского «Рубина» обыграли «Сочи» со счетом 1:0 в матче 24-го тура Тинькофф — Российской
КАЗАНЬ, 3 апреля. /ТАСС/. Футболисты казанского «Рубина» обыграли «Сочи» со счетом 1:0 в матче 24-го тура Тинькофф — Российской
Единственный гол забил на 72-й минуте Хвича Кварацхелия. На счету 20-летнего полузащитника «Рубина» четыре мяча и восемь голевых передач в 20 матчах текущего сезона.
«Рубин» поднялся на четвертое место, набрав 40 очков в 24 матчах. «Сочи» идет пятым, имея в активе 40 очков после 24 встреч, но уступая «Рубину» по дополнительным показателям.
В следующем туре подопечные Леонида Слуцкого 10 апреля в гостях встретятся с «Ростовом». «Сочи» 7 апреля дома сыграет с московским «Локомотивом» в рамках четвертьфинала Бетсити — Кубка России, а в 25-м туре РПЛ также на своем поле примет петербургский «Зенит».