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18:43 (мск), источник: ТАСС

Гол Кварацхелии принес «Рубину» победу над «Сочи» в матче чемпионата России по футболу

КАЗАНЬ, 3 апреля. /ТАСС/. Футболисты казанского «Рубина» обыграли «Сочи» со счетом 1:0 в матче 24-го тура Тинькофф — Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на «Ак Барс Арене» в Казани.

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Источник: РИА "Новости"

Единственный гол забил на 72-й минуте Хвича Кварацхелия. На счету 20-летнего полузащитника «Рубина» четыре мяча и восемь голевых передач в 20 матчах текущего сезона.

«Рубин» поднялся на четвертое место, набрав 40 очков в 24 матчах. «Сочи» идет пятым, имея в активе 40 очков после 24 встреч, но уступая «Рубину» по дополнительным показателям.

В следующем туре подопечные Леонида Слуцкого 10 апреля в гостях встретятся с «Ростовом». «Сочи» 7 апреля дома сыграет с московским «Локомотивом» в рамках четвертьфинала Бетсити — Кубка России, а в 25-м туре РПЛ также на своем поле примет петербургский «Зенит».

Рубин
1:0
Первый тайм: 0:0
Сочи
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