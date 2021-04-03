Мусаев: К разговорам об отставке нормально отношусь. Как этим разговорам не идти?

— Сейчас в прессе наверняка опять поднимется волна на тему того, что вас могут отправить в отставку и назначить Гончаренко. Как вы к этому относитесь?— Нормально отношусь. Это нормальные вещи. Когда нет результата, то первый, кто должен отвечать — это тренер. Как этим разговорам не идти, если команда идет на таком месте и проигрывает с крупным счетом? В этом вопросе я должен поговорить с руководством, больше мне нечего сказать, — заявил Мусаев в эфире телеканала «Матч Премьер».