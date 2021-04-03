Разгром «Краснодара» со счетом 5:0 стал крупнейшей победой «Ахмата» в истории РПЛ

Как сообщает пресс-служба Премьер-лиги, эта победа стала для команды из Грозного крупнейшей в истории.

Предыдущий рекорд — 4:0 в матчах против «Томи» (13 сентября 2009-го) и «Амкара» (4 августа 2014-го).