Разгром «Краснодара» со счетом 5:0 стал крупнейшей победой «Ахмата» в истории РПЛ

Футбол, Премьер-лига, Тур 243.04.2021, 16:30 (МСК UTC+3)Арена Краснодар, 10554 зрителя
|Мурад Мусаев
|Андрей Талалаев
|Евгений Харин(Мирослав Богосавац, Силва Лима Исмаэл)
|5′
|Андрей Семенов(Силва Лима Исмаэл)
|49′
|Бернард Бериша(Силва Лима Исмаэл)
|51′
|Бернард Бериша(Ладислав Алмаси, Максим Ненахов)
|68′
|Алексей Ионов
|90+3′
|39
|Матвей Сафонов
|33
|Виталий Гудиев
|2
|Егор Сорокин
81′
|8
|Мирослав Богосавац
|4
|Александр Мартынович
|15
|Андрей Семенов
|18
|Евгений Чернов
|24
|Максим Ненахов
|7
|Реми Кабелла
|55
|Александр Пуцко
|33
|Маркус Берг
|23
|Антон Швец
82′
|28
|Игорь Смольников
13′
|9
|Габриэл Янку
37′
|11
|Алексей Ионов
|7
|Бернард Бериша
|8
|Юрий Газинский
54′
|11
|Силва Лима Исмаэл
75′
|14
|Кристоффер Олссон
|4
|Вилькер Анхель
|10
|Вандерсон Масиэл
73′
|29
|Владимир Ильин
60′
|77
|Руслан Камболов
|96
|Марат Быстров
|16
|Виктор Классон
35′73′
|59
|Евгений Харин
60′
|9
|Арикленес да Силва Ари
83′
|18
|Ладислав Алмаси
|52
|Тонни Вилена
54′
|94
|Артем Тимофеев
75′
|93
|Магомед-Шапи Сулейманов
90+5′
|6
|Амир Адуев
|4
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|11
|Удары (всего)
|19
|5
|Удары в створ
|8
|0
|Штанги, перекладины
|0
|6
|Угловые
|6
|10
|Фолы
|14
|1
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Кирилл Левников(Россия, Санкт-Петербург)
|Боковой судья
|Андрей Веретешкин(Россия, Санкт-Петербург)
|Боковой судья
|Константин Шаламберидзе(Россия, Москва)
|ВАР
|Алексей Матюнин(Россия, Москва)
|Ассистент ВАР
|Дмитрий Сафьян(Россия, Москва)