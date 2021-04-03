«Динамо» разгромило «Уфу» в матче чемпионата России по футболу

Текущие события
Футбол. Зарубежный
22:00
Ланс
Лион
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Арсенал
Ливерпуль
00
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Болонья
Интер
00
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Боруссия М
Фрайбург
01
Футбол. Зарубежный
19:30
РБ Лейпциг
Бавария
01
Футбол. Зарубежный
19:30
Лестер
Манчестер Сити
02
Футбол. Зарубежный
19:30
Осасуна
Хетафе
00
Футбол. Первый дивизион
19:00
Балтика
Нижний Новгород
12
Футбол. Премьер-лига
19:00
Динамо
Уфа
40
Футбол. Зарубежный
19:00
Торино
Ювентус
22
Футбол. Зарубежный
18:00
ПСЖ
Лилль
01
Футбол. Зарубежный
17:15
Реал
Эйбар
20
Футбол. Зарубежный
17:00
Лидс
Шеффилд Юнайтед
21
Футбол. Премьер-лига
16:30
Краснодар
Ахмат
05
Футбол. Премьер-лига
16:30
Рубин
Сочи
10
Футбол. Зарубежный
16:30
Аугсбург
Хоффенхайм
21
Футбол. Зарубежный
16:30
Байер
Шальке-04
21
Футбол. Зарубежный
16:30
Боруссия Д
Айнтрахт Ф
12
Футбол. Зарубежный
16:30
Вольфсбург
Кельн
10
Футбол. Зарубежный
16:30
Майнц
Арминия
11
Футбол. Первый дивизион
16:00
Волгарь
Алания
10
Футбол. Первый дивизион
16:00
Торпедо М
Иртыш
10
Футбол. Первый дивизион
16:00
Факел
Нефтехимик
11
Футбол. Первый дивизион
16:00
Чайка
Спартак-2
02
Футбол. Зарубежный
16:00
Аталанта
Удинезе
32
Футбол. Зарубежный
16:00
Беневенто
Парма
22
Футбол. Зарубежный
16:00
Дженоа
Фиорентина
11
Футбол. Зарубежный
16:00
Кальяри
Верона
02
Футбол. Зарубежный
16:00
Лацио
Специя
21
Футбол. Зарубежный
16:00
Наполи
Кротоне
43
Футбол. Зарубежный
16:00
Сассуоло
Рома
22
Футбол. Первый дивизион
15:00
Шинник
Динамо Бр
01
Футбол. Зарубежный
15:00
Гранада
Вильярреал
03
Футбол. Зарубежный
14:30
Челси
Вест Бромвич Альбион
25
Футбол. Зарубежный
14:00
Монако
Метц
40
Футбол. Первый дивизион
14:00
Акрон
Томь
00
Футбол. Первый дивизион
14:00
Велес
Енисей
11
Футбол. Первый дивизион
14:00
Крылья Советов
Текстильщик
40
Футбол. Премьер-лига
14:00
Ротор
Локомотив
02
Футбол. Зарубежный
13:30
Милан
Сампдория
11
Все события
Фоторепортажи
Сборная России проиграла Словакии
60Медведева и Загитова станцевали под Las Ketchup, Косторная смеялась. Главные фото первого шоу Тутберидзе
21:15 (мск), источник: ТАСС

«Динамо» разгромило «Уфу» в матче чемпионата России по футболу

МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Футболисты московского «Динамо» обыграли «Уфу» со счетом 4:0 в матче 24-го тура Тинькофф — Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на «ВТБ-Арене» в присутствии 10 016 зрителей.

Наверх
Источник: ИТАР-ТАСС

Голы забили Даниил Лесовой (10-я минута), Константин Тюкавин (28), Роман Нойштедтер (52) и Николай Комличенко (61, с пенальти).

«Динамо» поднялось на четвертое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 42 очка в 24 матчах. «Уфа» потерпела третье поражение подряд и идет на предпоследней, 15-й строчке, имея в активе 14 очков.

В следующем туре подопечные Сандро Шварца 11 апреля дома примут екатеринбургский «Урал», а 8 апреля в гостях встретятся с самарскими «Крыльями Советов» в четвертьфинале Бетсити — Кубка России. «Уфа» в 25-м туре РПЛ 10 апреля на своем поле сыграет с грозненским «Ахматом».

Динамо
4:0
Первый тайм: 2:0
Уфа
 "Все было очень красиво сказано, а в итоге передано господину, чье отношение к России прекрасно известно"
Россиянин принес извинения за свой поступок, однако его репутация заметно пострадала
«Краснодар» дома уступил «Ахмату» со счетом 0:5
Миранчук победил, «Фиорентина» без Кокорина выиграть не смогла
«Реал Мадрид» поднялся на второе место в Ла Лиге
«Лилль» обыграл ПСЖ и вышел на первое место, Неймара удалили
«Авангард» победил «Ак Барс» в первом матче финала Востока
Гол Роналду спас «Ювентус» от поражения в туринском дерби
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь