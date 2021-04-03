«Динамо» разгромило «Уфу» в матче чемпионата России по футболу
МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Футболисты московского «Динамо» обыграли «Уфу» со счетом 4:0 в матче 24-го тура Тинькофф — Российской
МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Футболисты московского «Динамо» обыграли «Уфу» со счетом 4:0 в матче 24-го тура Тинькофф — Российской
Голы забили Даниил Лесовой (10-я минута), Константин Тюкавин (28), Роман Нойштедтер (52) и Николай Комличенко (61, с пенальти).
«Динамо» поднялось на четвертое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 42 очка в 24 матчах. «Уфа» потерпела третье поражение подряд и идет на предпоследней, 15-й строчке, имея в активе 14 очков.
В следующем туре подопечные Сандро Шварца 11 апреля дома примут екатеринбургский «Урал», а 8 апреля в гостях встретятся с самарскими «Крыльями Советов» в четвертьфинале Бетсити — Кубка России. «Уфа» в 25-м туре РПЛ 10 апреля на своем поле сыграет с грозненским «Ахматом».