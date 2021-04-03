Рахимов заявил о желании подать в отставку после разгромного поражения от «Динамо»

— Мы знали о том, что у них очень хорошие контратаки. Скажу еще раз, они во всем нас переиграли. Надо что-то делать с этой ситуацией, встряхивать команду. Я принял для себя решение, что сейчас поговорю с руководством. Надо что-то менять. Если не получается с игроками, то надо менять тренера, — передает слова Рахимова корреспондент Sport24 Михаил Можаровский.