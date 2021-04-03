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22:06 (мск), источник: Sport24

Рахимов заявил о желании подать в отставку после разгромного поражения от «Динамо»

Главный тренер «Уфы» Рашид Рахимов прокомментировал поражение от «Динамо» (0:4) в 24-м туре РПЛ.

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Источник: Sport24

— Впечатление от игры?

— Во всех фазах игры «Динамо» выглядело лучше. Стоит признать, сегодня мы были слабее.

— В прошлом матче «Уфа» сыграла очень строго, сегодня быстро пропустили после контратаки. Это сыграло свою роль в результате?

— Мы знали о том, что у них очень хорошие контратаки. Скажу еще раз, они во всем нас переиграли. Надо что-то делать с этой ситуацией, встряхивать команду. Я принял для себя решение, что сейчас поговорю с руководством. Надо что-то менять. Если не получается с игроками, то надо менять тренера, — передает слова Рахимова корреспондент Sport24 Михаил Можаровский.

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