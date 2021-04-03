Рахимов заявил о желании подать в отставку после разгромного поражения от «Динамо»
Главный тренер «Уфы» Рашид Рахимов прокомментировал поражение от «Динамо» (0:4) в 24-м туре РПЛ.
Главный тренер «Уфы» Рашид Рахимов прокомментировал поражение от «Динамо» (0:4) в 24-м туре РПЛ.
— Впечатление от игры?
— Во всех фазах игры «Динамо» выглядело лучше. Стоит признать, сегодня мы были слабее.
— В прошлом матче «Уфа» сыграла очень строго, сегодня быстро пропустили после контратаки. Это сыграло свою роль в результате?
— Мы знали о том, что у них очень хорошие контратаки. Скажу еще раз, они во всем нас переиграли. Надо