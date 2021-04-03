Мурад Мусаев покинул пост главного тренера «Краснодара»
Как стало известно «СЭ», Мурад Мусаев покинул пост главного тренера «Краснодара».
Как стало известно «СЭ», Мурад Мусаев покинул пост главного тренера «Краснодара».
По нашей информации, главный (но не единственный в списке) кандидат на замену Мусаева — бывший тренер ЦСКА Виктор Гончаренко.
В субботу, 3 апреля, «Краснодар» в домашнем матче 24-го тура Тинькофф РПЛ крупно проиграл «Ахмату» (0:5).
37-летний Мусаев начал тренерскую карьеру в академии «Краснодара», возглавил основную команду в 2018 году. Под его руководством «Краснодар» дважды стал бронзовым призером РПЛ и дебютировал в Лиге чемпионов.