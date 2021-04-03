Руководство «Уфы» примет отставку Рахимова с поста главного тренера
Как стало известно Sport24, руководство «Уфы» примет отставку главного тренера Рашида Рахимова.
Как стало известно Sport24, руководство «Уфы» примет отставку главного тренера Рашида Рахимова.
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В ходе общения с журналистами после разгромного поражения от «Динамо» (0:4) Рахимов заявил, что считает нужным «встряхнуть команду», поэтому готов поговорить с руководством клуба о своей отставке.
Рахимов был назначен главным тренером «Уфы» 11 октября 2020-го.